階段の踊り場にいる猫を見つけた、猫好きの次男くん。ハイハイで勢いよく向かっていき…？猫愛を感じるその予想外の行動が可愛らしいと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で30.6万再生を突破し、「ずっと猫好きでいて下さいね♡」「会いた過ぎて、必死さが伝わる♡」といった声があがりました。

【動画：赤ちゃんが階段上にいる『大好きな猫』を見つけた結果…まさかの光景が可愛すぎる】

猫ちゃん大好き♡

Instagramアカウント「@bebi_mon_ikuji」に投稿されたのは、猫が大好きな次男くんが、階段の踊り場にいる猫ちゃんに向かって一直線に進んでいく様子をおさめたリールです。

三兄妹の末っ子である次男くんは、とにかく猫ちゃんが大好きなのだそう。キジトラ猫ちゃんは構ってちゃんらしく、初めてのじゃれあいでグイグイ寄ってこられても、多少毛をむしり取られても、動じなかったといいます。

階段の上に愛しの猫ちゃんが…！

ある日、投稿主さんのご実家に遊びに行くと、階段の踊り場に茶トラ猫ちゃんの姿があったそうです。次男くんは大喜びでハイハイをし、勢いよく階段へと向かっていったのだとか。

当時、次男くんはまだ1歳にもなっていなかったため、投稿主さんも流石に登れないだろうと思っていたそう。ところが、猫ちゃんへの愛は想像以上だったようで、なんと自力で階段を登り始めたのだとか。

嬉しそうな笑顔♡

途中で危ないからか、長女ちゃんに通せんぼされつつも、次男くんは着実に猫ちゃんの元へと近づいていったといいます。後ろで落ちないよう手を伸ばしている大人の存在にも目もくれず、一直線に猫ちゃんへと向かっていく様子が可愛らしくて、思わず笑ってしまいます。

そして無事に階段を登り切り、満面の笑みを浮かべた次男くんは、念願叶って猫ちゃんをなでなですることができたのだとか。猫ちゃんもしばらくは大人しくなでられていたものの、最後はするりと逃げてしまったそうです。

猫ちゃんへの強い愛が伝わってくる次男くんの姿に、5千件以上のいいねがついたこのリール。視聴者からは「猫に触る前のべびもんくんの笑い声が好きすぎます♡」「めちゃくちゃ癒されます」「パパママやじーじやばーばも、きっとこの子達のような笑顔なんだろうなとホッコリしました」「猫ちゃん、ちゃんとお座りして触らせてくれるのね」「あ～♡癒されるぅ」「階段も登る可愛いねぇ～」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@bebi_mon_ikuji」では、三兄妹の賑やかな日常の姿をおさめたリールや、次男くんの猫ちゃん愛溢れる姿をとらえた、見ているだけで癒される動画が多数投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@bebi_mon_ikuji」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。