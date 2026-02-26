今回紹介するのは、Threadsに投稿された小さな子猫ちゃん。お家にお迎えされてから、2か月ですくすく成長したみたいです。その成長っぷりに投稿主さんも思わず驚いたとのこと。投稿はThreadsにて、3.2万回以上表示。いいね数は7000件を超えました。

成長が早い…！

今回、Threadsに投稿したのは「みとの」さん。登場したのは、黒猫の蛍ちゃんです。

蛍ちゃんはお迎え当初、まだまだ幼くて小さな子猫だったそうです。しかし、お迎えから2か月経ったころ、蛍ちゃんは急成長。子猫らしさは残っていますが、体のサイズはとても大きくなったそうです。この成長の早さに投稿主さんもビックリ。「成長が早い…！」とコメントしていました。人間の子どももそうですが、子猫の成長はあっという間ですよね。

蛍ちゃんの成長に心温かいコメントが相次ぐ

お迎えされてから2か月で、予想以上に大きく育った蛍ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「ぴやぴやの時は一瞬ですよね」「ほんと成長の早さにビックリの毎日です」「大きくなりましたね」などの声が多く寄せられていました。特に投稿主さんの「成長が早い」とのコメントに共感する声が多かったです。

Threadsアカウント「みとの」では、猫の蛍ちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。蛍ちゃんがすくすく成長していく様子は、見守っているだけでほっこり癒されます。

