安田理大氏とハーフナー・マイク氏はフィテッセで共にプレー

6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）で優勝を目指す日本代表。

グループステージF組の初戦で戦うのが、FIFAランク7位の強豪・オランダ代表だ。今回はオランダ・エールディビジのフィテッセでチームメートだった元日本代表DF安田理大氏と同代表FWハーフナー・マイク氏に“オレンジ軍団”を徹底解剖してもらった。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

◇ ◇ ◇

U-15日本代表時代からチームメートで“幼馴染”だった2人が、唯一同じクラブで戦ったのがフィテッセだった。安田氏はガンバ大阪から2011年1月に加入、ハーフナー氏はその1年後となる2012年1月にヴァンフォーレ甲府から加わった。安田氏が2013年夏に退団するまでの1年半、同僚としてプレーした。そんなオランダをよく知る2人が、まず挙げたのが“層の厚さ”だった。

安田（以降、安）「後ろは相当すごいよ。誰が出るかも分からないし、（所属する）チーム名だけ見ても、本当どうかしてる（笑）。中でもファン・ダイク（リバプール）が後ろにいるだけで1人で守れちゃう。ビルドアップもメチャクチャいいし、セットプレーからのゴールもあるし、キャプテンシーもある。（欧州予選では）少し苦戦したけど、本番までには必ず合わせてくる。そういうチームと初戦でできるのはいいと思うけどね」

ハーフナー（以降、ハ）「日本が崩すには切り替えだと思う。なるべくボール保持をして相手を疲れさせるのが1つの手」

安「もう自分たちのスタイルで勝ち上がっていく。逆にオランダ代表のほうが日本代表をビビってると思うよ。自分たちのサッカーをしていかないと上にいけない。大谷翔平さんも言ってたやん。『リスペクトしすぎるのはやめよう』って。今の日本代表のメンバー見たら、オランダ代表に見劣りしないメンバーが揃ってるから。決着つけるサッカーが見たい」

ハ「初戦ということもあってオランダもガチガチにくるかもしれない。日本もやりたいことできない展開もあるかもしれないから、どう転ぶかかな」

安「システム的に日本が3枚でウイングバックを置くシステムを採用していて、対するオランダはトータルフットボールの典型で4-3-3。両脇にドリブルできる選手を起用している。そうなると（日本の）3バックの両ストッパーが例えば（コーディ・）ガクポ、（ドニエル・）マレンにつくのは難しい。（日本の）両ウイングバックが下がらないといけない状況になると（オランダの）両サイドバックが上がってきて押し込まれるかも。そうなると大事なのはセンターフォワード。上田綺世選手のキープ力とシャドーが時間作るのが大事」

森保ジャパンはシャドーの絶対的存在だったMF南野拓実が昨年12月に左膝前十字靱帯断裂の重傷を負い、長期離脱中。W杯に向けてリハビリ中だが、さまざまな可能性を考慮しなければならない。

安「マイクも言っていたけど縦に速い攻撃が有効。そうなると、鈴木唯人選手は合っていると思う。前線からの守備強度も高い。走力があって、馬力がある。フィニッシュ能力も高い。シンプルに戦える」

ハ「前半はとにかく粘る。後半から伊東純也選手を出して一気に勝負を仕掛けるべきだが、前半から主導権を握りたい。だから鎌田大地選手は外せない。前線もそうだけど流動性があって、伊東選手や前田大然選手、三笘薫選手のスピードある選手をどう生かすか。切り替えは日本の方が上だと思っている」

そんななかでも、ハーフナー氏が警戒すべき選手の1人として挙げたのがトッテナムDFミッキー・ファン・デ・フェンだ。

ハ「ファン・デ・フェンが出た方がヤダな。カバー能力が相当高い。足も速いし、身長も高いし。ハーランドをそこに入れたみたいな感じ。身体能力的にも。これを食い止めるのは相当難しい。オランダが3-4-3で来たとして、中盤に（ライアン・）フラーフェンベルフが入っても上手いし、タイアニ・ラインデルスも全員がボックス・トゥ・ボックスできる。だから日本はどんどん前に行って仕掛けてほしい。前線で奪えたほうがチャンスが生まれる」

安「前の3枚に対して、3バックで挑むのかどうか。でも個人的には3枚でいいと思っていて。それでも守れるようにならないと強くなれない。後ろは同数でも前からプレッシャーをかけて、対人の強い選手で守っていく。攻撃にパワーをかける。そのためにも佐野海舟選手は大事。彼はW杯後にビッグクラブに行く」

ハ「間違いないね。他のグループステージの2チームは日本を警戒して引いてくると思う。オランダは自分たちのスタイルで唯一来ると思うから、そこでどれだけ日本が自分たちのサッカーができるかという所で、佐野海舟選手は大事。オランダの選手も試合中にこいつ何人いるんだ、どれだけボール奪うんだという印象がつくと思う」

グループステージ最難関のオランダ。攻守ともに強力だが、カタールW杯とは違う“日本スタイル”を発揮できるかが鍵を握りそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）