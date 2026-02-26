【秦真司 監督探訪2026】#4 ヤクルト

「全部で13人も故障で離脱しているんです」

古巣のヤクルトキャンプに顔を出すと、池山隆寛監督（60）は開口一番、こう言った。

「即戦力」と評判だったドラフト1位ルーキー松下歩叶（法大）が左太もも裏の肉離れで一軍の本隊を離れ、二塁の最有力候補と見られていた内山壮真、俊足の並木秀尊が脇腹を痛めて離脱した。一、三塁のコンバートに意気込んでいた山田哲人、ドラ6ルーキーの石井巧（NTT東日本）も故障でリハビリに専念することになった。

元三冠王の村上宗隆がホワイトソックスに移籍。抜けた三塁を松下と山田が争う構図だったが、2人とも開幕一軍は難しいというから、池山監督も頭が痛いだろう。ベテランの塩見泰隆や先発ローテの軸になって欲しい高橋奎二も故障で離脱中である。

それにしても、なぜ毎年こんなに故障者が出るのか。

二軍施設のある戸田や一軍が使う神宮球場周辺の練習環境に問題があるのか。球団をあげて検証しているそうだ。

まずは主砲村上の穴埋めをしないといけないが、ともに6年目になるオスナとサンタナに頼らざるを得ない状況。そんな中、野手で元気なのは、遊撃候補の3年目・伊藤琉偉。打撃好調で長岡秀樹と正遊撃手の座を争っている。長岡は二塁へ回る可能性もありそうだ。

投手陣は奥川恭伸が元気なのは好材料。吉村貢司郎、山野太一、高梨裕稔らが開幕ローテを争うが、いかんせん層が薄い。

ただ、抑え候補の2年目左腕の荘司宏太は面白い存在だ。チェンジアップの抜け方が抜群で腕が振れるため、各チームの主力が軒並みタイミングを外されていた。

このオフ、リランソ、ウォルターズ、キハダの3投手を獲得。評判は上々だが、「ケガ人が多くて層が薄いから、日本人投手が壊れないよう、助っ人にはフルに投げてもらいたい」とは某コーチ。セで最も状況は厳しそうで、池山監督も球団も「若手を育てるしかない」と覚悟を決めているようだ。

（秦真司／野球解説者）