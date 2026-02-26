日本初放送の中国ラブコメ時代劇「転生才女は恋ざかり！」が、BS12 トゥエルビでスタートします。

放送開始は2026年2月26日（木）夕方5時30分です。

契約結婚から始まる関係を軸に、転生設定と学園要素を掛け合わせたテンポの良い物語が楽しめます☆

BS12 トゥエルビ『転生才女は恋ざかり！』

放送開始日：2026年2月26日（木）放送時間：毎週月〜木曜日 夕方5時30分〜話数：全17話音声・字幕：中国語／日本語字幕放送チャンネル：BS12（222ch）

BS12 トゥエルビは、24時間全国無料で視聴できるBS放送局です。

同局はスポーツ中継や趣味教養、海外ドラマまで幅広いジャンルを編成する総合エンターテインメントチャンネルです。

今回の新作は、時代劇の世界観にラブコメの軽快さを重ねた新規編成タイトルとして放送されます。

契約結婚から始まる物語設定

主人公設定：武術が得意で勉強嫌いのヒロインが漫画世界へ転生舞台設定：学問至上主義の国・大鳳（たいほう）関係性：才女と才子が契約書を交わして仮面夫婦に

ヒロインは婚儀の日に急死した“天下一の才女”程満意の体で息を吹き返します。

知識を受け継げず文字も読めない状況で正体を隠しながら生きる展開が、ドラマの最初の見どころです。

相手役の文辰翊にも重大な秘密があるため、恋愛だけでなくミステリー要素も同時に進行します。

放送スケジュールと見やすさ

放送形態：日本初放送更新頻度：週4回（月〜木）視聴方法：BS+12ボタン または 3桁番号222ch

平日夕方の固定枠で追いかけやすく、連続視聴しやすい編成です。

1週間で物語が進むため、登場人物の関係変化をテンポ良く楽しめます。

全17話構成で完走しやすい話数バランスです。

キャストと制作陣の注目ポイント

程満意（チョン・マンイー）：陳芳彤（チェン・ファントン）文辰翊（ウェン・チェンイー）：趙文浩（ジャオ・ウェンハオ）鳳栖梧（フォン・チーウー）：祝子傑（ジュー・ズージエ）

演出は何佳男、脚本は仇星・余詩竜・陳星星が担当しています。

主人公2人の正反対な性格差が会話のテンポを生み、ラブコメらしい掛け合いを引き立てます。

時代劇の衣装美と現代的なロマンス演出が両立した作品として注目です☆

転生設定、契約結婚、二重人格という要素が重なり、先の展開が気になる構成になっています。

中国ドラマを初めて観る人でも入りやすい、軽快なラブコメ時代劇です。

【才女と学者の契約婚ラブコメ開幕！

BS12 トゥエルビ『転生才女は恋ざかり！

中国ラブコメ時代劇全17話』】の紹介でした。

よくある質問

Q. 「転生才女は恋ざかり！」の放送開始日はいつですか？

2026年2月26日（木）夕方5時30分から放送開始です。

Q. 放送は毎日ありますか？

毎週月曜日から木曜日までの週4回放送です。

Q. 何話構成で視聴できますか？

全17話を中国語音声・日本語字幕で視聴できます。

