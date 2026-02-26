奥びわ湖の旬魚をまとめて味わえる人気イベントが、2026年春も開催されます。

朝日漁業協同組合が主催する「旬の魚を味わう〜グルメの集い」は、毎回満席が続く注目企画です。

ホンモロコやビワマスを中心に、刺身・煮付け・天ぷら・素焼きまで一度に楽しめる構成になっています。

朝日漁業協同組合「旬の魚を味わう〜グルメの集い」

開催日：2026年3月15日（日）開催時間：12:00〜13:30会場：朝日漁業会館 大広間（滋賀県長浜市湖北町尾上144-14）料金：1名4,500円（税込）／学生4,000円（税込）定員：100名（先着順）

朝日漁業協同組合は、滋賀県長浜市湖北町尾上を拠点に奥びわ湖の漁業を支える協同組合です。

同組合の朝日漁業会館は、湖の恵みを地域の食として体験できる場として活用されています。

今回のイベントは、漁協主催ならではの価格感で旬魚料理を楽しめる、春恒例の食企画です。

ホンモロコとビワマスを軸にした旬魚献立

提供予定魚種：ホンモロコ、ビワマス、アユ、ワカサギ、セタシジミ、ニゴロブナ。

春先に旨味が増すホンモロコは、焼きたての素焼きで香ばしさと身の詰まりをしっかり感じられます。

ビワマスは刺身と煮付けの両方で提供され、しっとりした脂の甘みと加熱したときのコクを食べ比べできます。

アユやワカサギの天ぷらは揚げたてで用意され、軽い衣と湖魚の風味を同時に楽しめる構成です。

当日の漁獲状況に合わせて献立が変わるため、その日に出合える旬を味わえる内容となっています。

会場アクセスと当日の参加条件

無料送迎：JR高月駅から会場まで運行送迎対象列車：米原発11:01→高月着11:21／近江塩津発11:06→高月着11:17

会場周辺は日本の夕陽百選に選ばれた景観エリアで、奥びわ湖らしい静かな自然もあわせて楽しめます。

JR高月駅から無料送迎バスが用意されるため、公共交通での参加もしやすい運営です。

飲み物はビール、日本酒、ノンアルコールドリンクが別料金で用意済み。

食料と飲料の持ち込みは不可のため、当日は会場提供の内容で味わう形式です。

湖魚の旬を一度に食べ比べられる機会は限られ、湖北の春を味覚で知るきっかけになります。

毎回満席が続く企画として知られ、地域の旬食材に関心が高い人からの支持も厚いイベントです。

漁師が獲った魚を現地会場で味わえる、旅の目的にもなりやすい昼のグルメ体験です☆

【奥びわ湖の旬魚を贅沢に食べ比べ！

朝日漁業協同組合「旬の魚を味わう〜グルメの集い刺身煮付け天ぷら素焼き」】の紹介でした。

