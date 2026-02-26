◆中山記念追い切り（２５日・美浦トレセン）

中山記念 第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山＝１着馬に大阪杯の優先出走権）に出走するシャンパンカラーが雨でしぶった馬場をものともせず、力強い動きを披露した。テンションが上がりすぎないよう、他馬がほとんど調教を終えた１０時５１分（調教開始７時）に美浦・坂路に登場。岩田康を背に最初の１ハロンを１５秒２で入ると、１４秒３―１３秒９―１２秒９と加速ラップを刻んでフィニッシュ。重馬場を単走馬なりで、全体時計は５６秒３と目立つ時計ではなかったが、鞍上は「元気があるし、前回よりもっといい。状態に関しては申し分ない」と納得の表情だった。

前回の東京新聞杯で初めてコンビを組み０秒１差の４着と健闘。岩田康は「Ｇ１を取るだけのことはあるなと感じたし、レースでは乗りやすくて賢い馬だなという印象を持った」と振り返った。

２３年にＮＨＫマイルＣを勝利して以降、長らく不振にあえいでいたが、前回は実にＧ１制覇以来となる掲示板で復調の兆しを見せた。「１８００メートルは乗りやすいと思う」と期待するベテランとともに、復活の重賞Ｖを狙う。

（西山 智昭）