PLANTの惣菜売場に、牛肉の旨味をしっかり感じる新作コロッケが加わります。

2年以上の試行錯誤を重ねた「味自慢牛肉コロッケ」が、2026年3月6日からPLANT全店で発売開始です。

北海道産じゃがいものホクホク感と牛肉のコクを一度に楽しめる、食卓向けの新定番惣菜です。

スーパーセンターPLANT「味自慢牛肉コロッケ」

発売日：2026年3月6日（金）販売価格：150円（税込162円）販売店舗：PLANT全店

PLANTは、ホームセンターとスーパーマーケットの機能をあわせ持つスーパーセンターです。

同社の惣菜商品は、日常の食卓で使いやすいボリュームと価格のバランスを重視した構成となっています。

今回の新商品は、2025年12月に福井テレビ「なんだー？ワンダー！」で紹介された開発企画を継続し、味の完成度を高めて発売に至った一品です。

牛肉の存在感を引き出した配合設計

開発期間：2年以上番組紹介：2025年12月 福井テレビ「なんだー？ワンダー！」

開発で最も重視されたのは、噛むたびに牛肉の旨味が伝わる存在感です。

香味野菜のやさしい甘みを重ねることで、牛肉のコクを引き立てる味わいに整えられています。

食べ進めても単調になりにくい配合設計。

北海道産じゃがいものホクホク感を活かす仕立て

使用じゃがいも：北海道産

じゃがいもは粗めにつぶし、具材感が残る食感に調整されています。

なめらかさよりも、ゴロゴロした口あたりを活かした設計です。

牛肉や具材となじむバランスを目標に、細かな改良を重ねた点もポイント！

主役おかずを意識した大判サイズ

サイズ：大判サイズ店舗展開エリア：福島県〜島根県の13県府

「じゃがいもを思う存分味わってほしい」という狙いから、家庭で作るような大判サイズが採用されています。

一つでも満足感を得やすく、夕食の主役おかずとして組み込みやすいボリュームです。

買い足しやすい価格帯と食べごたえを両立した設計となっています。

日々の惣菜選びでは、価格だけでなく素材の存在感と満足感が重要になります。

今回の「味自慢牛肉コロッケ」は、牛肉の旨味、じゃがいもの食感、食卓での使いやすさを丁寧にまとめた新商品です。

忙しい日のメインおかずを探しているときにも、選択肢に入れやすい一品です☆

【牛肉の旨味を堪能できる新定番コロッケ！

スーパーセンターPLANT「北海道産じゃがいも使用味自慢牛肉コロッケ」】の紹介でした。

