◆チューリップ賞追い切り（２５日・栗東トレセン）

桜花賞トライアルの第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神＝３着まで優先出走権）の最終追い切りが２５日、栗東トレセンで行われた。阪神ＪＦ５着からの巻き返しを狙うアランカールは、ＣＷコースで軽快な動きを披露し「状態◎」を獲得。１６年オークス馬の母シンハライトとのレース史上初の母子制覇に向けて、完璧に仕上がった。

雨雲でどんよりした空とは裏腹に、活気ある身のこなしを見せた。アランカールは栗東・ＣＷコースを３頭併せで、サウンドムーブ（３歳オープン）とヤマニンシュラ（４歳３勝クラス）の間からスタート。前と約３馬身の間を保ち、折り合って追走した。直線では２頭の間から、馬なりのまま鋭い伸び脚。６ハロン８３秒０―１１秒５でヤマニンシュラと併入した。

斉藤崇調教師は「先週の時点である程度息遣いはできているので、そんなにやる必要はないかなと。相変わらず動きもいいです」と納得。「馬場が悪い部分もあったけど、いい走りができました」と合格点を与えた。

雪辱を期す３歳初戦だ。前走の阪神ＪＦでは、１番人気に推されながら５着に敗れた。スタート後すぐに最後方へ。３角過ぎから動き、大外を回って位置を上げたが、直線では伸びを欠いた。流れに乗れなかったことが敗因。斉藤崇師は「馬には苦しい展開でした」と振り返る。

今回はレジェンド・武豊と初コンビ。１週前追い切りでコンタクトをとり、６ハロン８５秒４―１１秒１。指揮官は「乗りやすいと言ってくれました。最近は口向きも良くなっています」と成長をみてとる。

１６年オークス馬シンハライトの娘で、新馬戦、野路菊Ｓと２連勝した期待のエピファネイア産駒。「もう少し体がボリュームアップしてほしい」と願いつつも「走ったときに一生懸命で、心肺機能の高さもある」と素質を評価する。「取りこぼせない一戦。ここを勝って本番に臨みたい」。レース史上初の母子制覇を果たし、桜花賞に弾みをつける。（水納 愛美）