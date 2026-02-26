国際感覚を育てる学びの新ステージへ！麗澤瑞浪中学・高等学校「日本国際学校との国際連携基本協定と教育交流」

岐阜の麗澤瑞浪中学・高等学校が、ベトナム・ハノイの日本国際学校（JIS）と国際連携基本協定を締結しました。

調印は2026年2月24日に実施され、発表は2026年2月25日に行われています。

生徒と教職員の往来を軸に、国境を越えた中等教育の学びを広げる取り組みです。

協定締結日：2026年2月24日（火）発表日：2026年2月25日（水）調印場所：ベトナム・ハノイ 日本国際学校（JIS）連携校：麗澤瑞浪中学・高等学校／日本国際学校（JIS）麗澤瑞浪所在地：岐阜県瑞浪市

麗澤瑞浪中学・高等学校は、中高一貫で自立・感謝・思いやりを育てる教育を進める私立校です。

日本国際学校（JIS）は、ハノイにある教育機関で、幼稚園から高校までを対象にした学びを展開しています。

同校では日本の教科書を用いた教育に加え、ケンブリッジ国際教育プログラムも導入されています。

今回の協定では、生徒交流、教職員交流、進路選択や国際理解に関する情報共有、連携活動の広報を実施します。

両校の教育理念を尊重しながら、将来の進路や社会での活躍につながる国際性を育てる設計です。

調印式で確認した交流推進の第一歩

署名式実施日：2026年2月24日（火）署名式会場：日本国際学校（ベトナム・ハノイ）調印形式：両校代表者による協定書署名

署名式では、協定書への署名とあわせて、今後の交流計画について意見交換が行われました。

写真では、署名済み文書と日越の卓上旗が並び、正式な連携開始を示す場面が確認できます。

生徒の学びを軸にした国際連携が、学校運営の実務段階へ進んだ瞬間です。

今回の協定は、短期の行事交流だけでなく、教職員同士の連携を含む点が実務的です。

授業設計や進路支援の視点が共有されることで、生徒に届く学びの幅はさらに広がります。

国内での探究学習と、海外校との協働経験がつながることで、進学後の選択肢にも具体性が出てきます。

国際教育を「特別な体験」で終わらせず、日常の学習計画へ組み込む流れが本格化。

