様々な自治体でオトクに使える「アプリ」のリリースが始まっています。中には、“住民でなくても”利用OKでポイントも還元されるものも。

登録で1万1000P「東京アプリ」

「“東京アプリ”を最近入れた。ポイントが貰えるってSNSで見たので」（30代女性）

「ポイントが貰えるっていうのでそれに一番興味を持って」（30代男性）

東京都の公式アプリ「東京アプリ」。

ダウンロードすると1万1000円相当のポイントが付与される事業が2月からスタートしました。

東京在住の15歳以上であれば、個人情報を入力しマイナンバーカードを読み取るだけでポイント申請ができ、数日から1週間ほどで付与。

受け取ったポイントは▼au PAY▼dポイント▼Vポイントなどに交換することができます。

元々は防災や観光などの行政サービスを確認するためのアプリでしたが、なぜ、ポイントの大盤振る舞いを？

東京都デジタルサービス局・中村修一郎さん：

「東京アプリの“普及促進”と同時に、昨今の物価高騰の社会情勢を鑑みて“都民の生活を応援したい”」

区民じゃなくてもポイント還元ナゼ？

神奈川県川崎市や千葉県市川市でも、独自の方法でポイント配布を行うなど普及促進を図る「自治体アプリ」が増加するなか、オトク！と話題になっているのが、東京・渋谷区が運営するキャッシュレス決済アプリ「ハチペイ」です。

渋谷区産業観光文化部長・加藤博是さん：

「区民であることが確認できた場合は、“1回の買い物で8％還元”が受けられる。現在渋谷区民は約24万人ですが、ハチペイのダウンロード数は20万を超えた」

利用している20万人のうち、なんと半数程度は“区外に住む利用者”。

実はハチペイは“区民以外”も利用OK。“最大4％のポイントが還元”されるのです。（※付与上限888P/回・8000P/月・4月以降も継続予定)

千葉県在住・50代女性：

「渋谷のイケアで使った。千葉にもイケアはあるけど、そっちで買い物してもポイントも何もつかないので、あえて渋谷に来てハチペイを使って」

杉並区在住・50代男性

「杉並区民だけど、渋谷区によく来るので。買い物、美容院、あと居酒屋さん。やっぱりハチペイを利用するしかないと思って」

現金やクレジットカードなどからチャージすればすぐに使うことが可能です。

THE TIME,マーケティング部 土路生優里部員：

「レジのところに『ハチペイ使えます』って書いてある。タリーズでも使えるんだ」

渋谷区内の一部店舗の『タリーズ』で使用OK。会計時にQRコードを読み込み、金額を打ち込み支払うと、“ワンワン”というカワイイ決済音が流れます。

「ポールパークドッグ アボカド」（455円）＋ 「チャイミルクティー」（Tall・590円)で合計1045円分購入した土路里部員は、4％分の41ポイントをゲットしました。

大きな買い物をしがちな家電量販店では、より多くのポイントを受け取るチャンス。土路里部員もポイント狙いで、『ビックカメラ渋谷東口店』にて2万5740円のドライヤーを購入です。

土路生部員：

「上限の888ポイント獲得しました！」

他にも、ユニクロ・セブン-イレブン・デニーズ・マツモトキヨシ・ココカラファイン・ドトール・サーティーワンなど、渋谷区内の店舗5000店以上で使用可能です。（※区内で使用不可の店舗もあります）

40代女性：

「渋谷区内でしか使えないけど、絶えずキャンペーンをやっていて“還元率が高い”のですごくお得だと思う」

習い事でも使えて最大8000Pオトク

「ハチペイ」が利用できるのは、チェーン店だけではありません。

渋谷の人気商業施設MIYASHITA PARK内にある『MIYASHITA CAFE+softcream』や、スクランブル交差点の目の前にある人気の喫茶店『渋谷西村フルーツパーラー 道玄坂店』など、渋谷に根付いた店舗でも使用OK。

さらには、習い事や、プラネタリウム・美術館などでも使えます。

千葉県在住・40代女性：

「渋谷でフラダンスをやっているけど、月謝で2万2000円入れている内の4％、800円ぐらい還元されるからお得」

また、イベントに参加するとポイントがもらえたり、裏メニューが頼めたりなどの特典も。(:※別途「ハチポ」のアプリが必要・「ハチペイ」での支払いに使用不可)

この日、渋谷区で約3万6000円分の買い物をした土路生部員は、合計1449ポイントをゲット。1ポイント＝1円として使えるので、また渋谷のお店を利用するキッカケになります。

渋谷区産業観光文化部長・加藤博是さん：

「渋谷区内で買い物をしてもらって“渋谷の商店を盛り上げて欲しい”」

各自治体が力を入れるオトクなアプリが広がっています。

（THE TIME,2026年2月25日放送より）