女優宮澤エマ（37）が、テレビ東京系連続ドラマ「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」（3月30日スタート、月曜午後11時6分）に主演し、望まない妊娠をテーマにした社会派ヒューマンドラマに挑戦することが25日、分かった。地上波連ドラ初主演となる。

北実知あつき氏の電子マンガをドラマ化。宮澤は、夫婦共働きで子どもを持たない「DINKs」の選択をして夢を追う美容師、金沢アサ役を演じる。「子どもはいなくていい」と、夢を応援してくれていたはずの夫から避妊具に穴を開けるという残酷な裏切りに遭い、望まない命を宿す役どころ。夫の狂気や理想と現実の崩壊を描いた原作は大きな反響を呼んだ。

宮澤は「センセーショナルな題名に驚き、心がえぐられる展開に夢中になって読み進めました」。また「アサという役をお受けするのをちゅうちょする気持ちも正直ありました」とし「ドラマというフィクションの中で大事な一石を投じたいという制作陣の熱い思いを聞き、お気持ちにお応えしたいと決意しました。自分なりの正解を探して立ち向かっていくアサを心の限り繊細に演じたい」。

狂気の愛と支配欲で妻を追い詰めていく夫、哲也役を演じる浅香航大（33）は「てっちゃんの愚かしさはもはやホラー」とした上で「僕も母から生まれた一個人として能動的に学ぶことがあると思いました」。アサの良き理解者となる同僚役の北山宏光（40）は「迷いや弱さも含めて誠実に演じきりたい」としている。