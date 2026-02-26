かつては「終身雇用」が世の中の常識だったが、昨今は「転職」が日常的なキーワードになってきた。近年、企業の採用計画の中途採用比率は43％まで上昇している。特にITやDXのような専門性の高い職種は中途比率が高くなる傾向がある。また、若い世代ほど転職者の割合は大きい。

しかし、いわゆる「よそ者」が職場に入ってきた場合、その人の振る舞いはどうしても注目されることになる。ましてやそれが「リーダー」のポジションであればなおさらだ。

P&Gを経てマクドナルドやファミリーマートなどで活躍しているマーケター・足立光氏は、『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』（ダイヤモンド社）を刊行した。そこには、自身の経験を踏まえて「新参者」が新しい職場でどう振る舞うべきかが詳細に記されている。

「転職」だけではなく「社内異動」「転勤」「出向」でも状況はほぼ同じだ。職場が変わった、あるいはもうすぐ職場を移ることが決まっている人は、ぜひ読んでいただきたい。

買収した会社や、子会社に

出向するときに気をつけること

会社の異動で、買収した会社に出向することになった、厳しい状況の部門に行くことになった、どんなことに気をつけるべきか、という相談を受けたことがあります。

これは、親会社から子会社に出向するときも同じですが、大事なことは同じで、まず仲間だと認めてもらうことです。多くのケースが、買収された会社や子会社の人たち、厳しい状況の部門の人たちは、敵（占領軍）が来たと思っているからです。

これが普通の反応だと思います。しかし、一旦そう思われてしまったら、なかなか本当のことを話してくれません。そうすると、仮説の修正もできないし、いろんなことがやりにくくなります。まずは仲間だと認めてもらうよう、人間関係づくりから始める必要があります。

禁句は、「親会社ではこうやっていた」「前の部署ではこうやっていた」というセリフです。親会社や前の部署がやっていることと、買収された会社や子会社がやっていることは、別だからです。

重要なのは、自分は「あちら側」ではなく、「こちら側」の人間であるという言動を一貫して行い続けることです。それができなければ、占領軍のスパイと思われて、誰も率直に話をしてくれないし、仲間とは認めてもらえません。

もう一つ、注意すべきは、明るくする、ということでしょうか。買収された会社や子会社、他事業部に行く場合、業績が厳しい状況に置かれている場合も少なくないからです。

うまくいっていなかったり、赤字続きだったり。しかも、それに慣れてしまっているケースもある。いわゆる「負け癖」がついてしまっているのです。

そういうところでは、強い気持ちでいないと引きずられてしまいます。明るく、負けない気持ちでいないと士気も上げられません。まずは雰囲気を変えるようなコミュニケーションをすることで、一緒に変革を起こす仲間と認めてもらうのです。

※本稿は『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』足立光（ダイヤモンド社）からの抜粋記事です。