「叱れずに育った子」の残酷な末路。否定されずに大人になると何をしでかすのか

「いつも、考えすぎて損してばかり!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1％が富の40％以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

実力がなくても「根拠なき過剰な自信」を持つ人々

私はインドの駐在員だ。「なんでいきなりインドの話？」と思うかもしれないが、子育ての話につながるので、少し読み進めてみてほしい。

インド現地に住む人々のメンタリティに触れていると毎日のように感じることがある。それが、「強すぎる自己肯定感」だ。

私自身も含め、実際にインド民と生活している多くの駐在員が彼らに抱く印象は、おおよそ次のようなものだ。

●強烈な自己中心主義・実利主義

自己防衛本能や自己顕示欲が強く、これらを裏打ちする強い自己肯定感を持つ。マナーや礼儀よりも物質的な損得勘定を重視し、他責と言い訳が目立つ。

●独特のコミニュケーションスタイル

話術巧みで口頭連絡を好む一方で、記録の文書化に関心が薄い。時間意識が緩く、短期思考・楽観思考。

これらの特徴は、宗教や地域問わずインド民に広く共通して見受けられるパーソナリティだが、あなたは正直どう感じるだろうか？ 日本人の一般的な倫理観と照らし合わせると、必ずしもポジティブな印象ではないかもしれない。

では一体インド民は、強い自信と自己肯定感をどのように手に入れたのであろうか？ 実はそのヒントが「子育て」にあるのだ。

幼少期に「徹底的に甘やかされる」

実際にインドで子育てをしたことがある日本人たちから、インドと日本の教育との違いを聞くと、「インドではとにかく子どもが甘やかされて育てられ、一家の中で特別な存在として愛を注がれている点に大きな違いがある」と指摘する。

確かに、インド社会における子どもへの甘さは日本の育て方と対照的である。例えばイベント会場にて、土足でテーブルに何人もの子どもが上がっているのに、親たちは全くそれを止めようとせず、周りの大人も子どもがやることだからしかたないと放っておく。このような光景を私は幾度も見た。

子どもによる迷惑はすべて許容

インド民家族と飛行機の席が近くなると悲劇だ。子どもは走り回るし、席を蹴るし、それをあやすための大人すらうるさいので非常に迷惑である。しかし、なぜかこういった子どもによる迷惑は許容される。

列に並んでいても、「うちは子どもがいるのです」と言ってその家族の一団がぞろぞろと列を横入りする光景も観光地で見かける。このような他者からの肯定と許容にあふれた環境で子どもが育てられれば、自己肯定感が育たないはずがない。

こうして育つインド民

インド民はこの自己肯定感に支えられて主張や要求を展開し、気に食わないことには拒否を提示してくる。

しかし私は、「インド民の自己肯定感を見習いましょう」などと言うつもりはない。子どもの自己肯定感を極端なまでに育てようとするインド民を見ていると、そこにはどこか現実を覆い隠そうとする欺瞞（ぎまん）さえ感じるからだ。

