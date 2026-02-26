ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２６日、高市早苗首相が衆院選で当選した自民党全議員にカタログギフトを配布したことを報じた。

高市首相は先の衆院選で当選した３１５人の自民党議員に対し、当選祝いなどの名目で３万円相当のカタログギフトを贈った。高市首相は２４日、自身のＸ（旧ツイッター）で「今回の支出には、政党交付金は一切使用することはありません」と投稿した。

しかし番組では実際に配られたカタログにはブランド品のバッグや食器、ふぐやうなぎといった高級品が掲載されていたことを紹介。また２５日から始まった参議院での代表質問でギフト配布について追及されたことを伝えた。そこで高市首相は法令上の問題はないと強調したとした。

ただ自民党議員の中には青山繁晴環境副大臣が「受け取らない」としていることや、渡嘉敷奈緒美議員は「問題あるとは思っていません」など意見が分かれていることを映像とともに紹介。また閣僚経験者の話として「あまりに軽率。この政権の弱点は高市さんに対してものを言える人がいないことだな」という言葉を伝え、小沢光葵アナウンサーは「自民党内では新年度予算の年度内成立にも影響が出てくると懸念する声もあがっています」と伝えた。