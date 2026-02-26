ブルージェイズ岡本和真内野手（29）は25日（日本時間26日）、敵地レイクランドでのタイガースとのオープン戦に「5番・三塁」でスタメン出場し、2打数1安打1二塁打1死球だった。

2回の第1打席、昨季14勝の右腕マイズ投手が投じたスライダーが右手に当たる死球となり、周囲をヒヤリとさせた。すぐにシュナイダー監督らがダグアウトを出たが、岡本は大丈夫というジェスチャーでプレーを続行。その後、4回の第2打席は中前の飛球が野手間に落ちるラッキーな二塁打で出塁し、ルークスの左前打で先制のホームを踏んだ。

さらに5回の第3打席ではカウント1−1から右腕スミスの95.6マイルの4シームを捉え、2試合連続本塁打かという大飛球。打球速度100.2マイル、飛距離約123メートル（406フィート）という一打は惜しくもフェンス前で中堅手に好捕されたものの、そのパワーを改めてアピールした。

三塁の守備でも4度の守備機会で無難に打球をさばいた。特に初回にはタイガースの3番打者が放った痛烈な当たりを軽快に処理し、自軍ベンチで喝采を浴びた。（レイクランド・杉浦大介通信員）

試合後、岡本との一問一答は以下の通り。

――第3打席の手応えは？

「まあいい感じで捉えられたと思います」

――前回同様、センター方向への強い打球。

「前も言いましたけど、いい形で打てるものを増やしていきたいと思っています」

――守備も無難にこなした。1球ごとにコーチの方を見たり、手元のデータを見たり、日本との違いはあるが、慣れてきているか。

「そうですね、最初の試合よりはだいたい慣れてきたのかなと思います」

――最初の打席で死球。

「あ、大丈夫です」

――右手の甲だったのか。

「はい」

――腫れているが。

「一応、これ（厚手のガーゼのようなもの）をつけておいてくれって」

――自身の感覚では大丈夫。

「大丈夫じゃなかったら代わっています（笑）」