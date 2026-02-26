『M-1グランプリ2025』で21代目王者となったお笑いコンビ・たくろうの赤木裕さん（34）ときむらバンドさん（36）が、28日から公開される新TVCMに出演。撮影後のインタビューで現在の悩みを語りました。

CMでオリジナルの漫才を披露している二人。きむらバンドさんはオファーを受けた当時を振り返り「めちゃくちゃびっくりよな」と語ると、赤木さんも「僕ら勝手にネタで名前を出しただけで。許可取らずに」と、驚きつつ喜びを口にしました。

さらに撮影現場では、制作チームからのムチャ振りにタジタジになる場面も。赤木さんはセリフを言った後の“笑顔への戻り方”が難しかったようで、「最後まで笑顔がうまくできませんでした」と撮影時の苦労を明かしました。

■現在の悩み 「街で毎日1回は声をかけていただける生活」

きむらバンドさんは、トレードマークであるパーマヘアに悩みがあるそうで、「相方から『帽子とかかぶったら？』と言われるんです。街で毎日1回は声をかけていただける生活になったんですけど、パーマに合う帽子がわからなくて。それはAIにいろんなものを見せてもらいたいですね」と、AIに解決してほしい悩みを明かしました。

たくろうの赤木さんと、きむらバンドさんが出演したのは、Googleの新TVCM『チョイススクリーン』篇です。