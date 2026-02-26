

トラックでの強さが４年時にはロードでも花開いた村山紘太 photo by Kyodo News





箱根路を沸かせた韋駄天たちの足跡

連載10：村山紘太（城西大／2012〜15年）

いまや正月の風物詩とも言える国民的行事となった東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）。往路107.5km、復路109.6kmの総距離 217.1kmを各校10人のランナーがつなぐ襷リレーは、走者の数だけさまざまなドラマを生み出す。

すでに100回を超える歴史のなか、時代を超えて生き続けるランナーたちに焦点を当てる今連載。第10回は、双子の兄・謙太とは別の大学に進み、トラックでも存在感を発揮した村山紘太を紹介する。

連載・箱根駅伝名ランナー列伝リスト

【「低酸素トレ」を中心に着実に成長】

今年の箱根駅伝で４年連続シード権を獲得した城西大。飛躍を遂げる要因となっている櫛部静二監督が導入した「低酸素トレーニング」にいち早く取り組み、学生長距離界を席巻したのが村山紘太だ。

宮城・明成高（現・仙台大附属明成高）時代は２年時のインターハイ1500mで決勝に進出して、３年時は5000mで14分04秒18をマーク。5000mで当時・高校歴代７位の13分49秒45、10000mで同２位の28分10秒32を叩き出した兄・謙太ほどのインパクトを残すことはできなかったが、その才能はホンモノだった。城西大に進学して、持ち味のスピードが加速していく。

１年時は箱根駅伝（2012年）の１区を区間５位と好走。チーム最高タイ（当時）の総合６位に貢献した。２年時は世界ジュニア選手権5000mに出場（11位）するなど、トラックでも存在感を発揮したが、箱根は花の２区を任されるも区間15位と振るわず。３年時の箱根も２区で区間18位と苦しんだ。

「兄と実力差はかなりありましたね。双子ですけど、謙太は１学年上というイメージでした。箱根に関しては、１年時は腸脛靭帯を痛めていて、２年時は坐骨神経痛と腸腰筋の痛み、３年時は坐骨神経痛と貧血。いずれも万全な状態ではなかったので、自信を持ってスタートラインに立つことができなかったんです」

それでも４年時に大ブレイクを果たすことになる。2014年シーズン、５月の関東インカレでは、２部10000mで兄・謙太（駒大）が優勝。続く１部10000mを28分54秒85で紘太が制し、"兄弟優勝"を達成した。６月の日本選手権5000mは佐藤悠基に次ぐ２位（13分43秒16）に入り、アジア大会の日本代表に選出された。

９月上旬の日本インカレはアジア大会前の「調整」として1500mに出場。大会新＆日本人学生歴代２位（当時）の３分39秒56で２位に食い込んだ。そしてアジア大会の5000mは13分34秒57の自己ベストで５位入賞を果たしている。

夏合宿は30km走を１回入れただけで、さほど距離を踏んでいなかったが、10月中旬の箱根駅伝予選会（当時20km）で快走する。「自分のなかではしっかりと練習ができていたので、負ける気がしなかった」と村山。日本人最高タイムの58分26秒で軽やかに駆け抜けて、個人トップに輝いた。

11月上旬の全日本大学駅伝は１区（当時は２番目に長い14.6km）で"兄弟対決"が実現。ラスト勝負で兄・謙太（駒大）と大接戦を演じて、秒差なしの区間２位でタスキをつないだ。

「全日本は箱根予選会の疲労もありましたし、５日前に発熱するなど状態はよくなかったんです。謙太に先着されましたが、着差に持ち込むことができて、力がついてきたかなと感じました」

【「10000mが走れる選手は箱根も走れる」を証明】

最後の箱根駅伝は２週間前に左脚腸脛靭帯を痛めながらも３年連続となる花の２区に登場。トップの駒大と１分51秒差の16位でスタートを切ると、快調なペースで突き進んだ。終盤は「感覚がなくなるほど痛みがひどくなった」が、８人抜きを演じて、１時間07分43秒で走破。兄・謙太に３秒差で"勝利"しての区間２位だった。なお区間賞は、４位からトップに立った東洋大・服部勇馬（当時３年）が獲得した。

「終盤、脚に感覚がなくなり、『もうダメだ』と弱い自分が出ましたが、最後のスパートはしっかり出したつもりです。ただ、僕が区間２位で謙太が区間４位では、兄に勝ったとは言えません」と本人は納得していなかったが、エースの快走で波に乗った城西大は総合７位でフィニッシュ。前年19位から大幅にジャンプアップして、３度目のシード権を獲得した。

「最後の年ということもありますし、城西大の戦力を考えると来季は厳しい。キャプテンとして、なんとしてもシード権を獲得しなければいけないと思っていました」と大手町では安堵の表情を浮かべていた。

そして大学生活をこう振り返った。

「４年間の目標は、トラックで世界と戦える選手になることでした。最初の１年間は監督に言われたことをやるのが精一杯で、自分の考えを持って練習ができなかったなと思います。でも学年が上がるたびに、自分が何を目指していくべきか、明確になってきました。僕の月間走行距離は600kmぐらいでしたけど、２区の23kmを走ることができましたし、10000mが走れる選手は箱根も走れることを教えたいですね」

村山は旭化成に入社後も櫛部監督のもとで低酸素トレーニングを継続。社会人１年目の2015年は兄弟で北京世界陸上の日本代表に選出されて、5000mに出場した（兄・謙太は10000m）。11月には10000mで高岡寿成が保持していた日本記録を14年ぶりに更新する27分29秒69をマーク。翌年はリオ五輪（5000m・10000m）に羽ばたいた。

Profile

むらやま・こうた／1993年２月23日生まれ、宮城県出身。明成高（現・仙台大附属明成高／宮城）―城西大―旭化成―GMOインターネットグループ。大学の進学先は異なったが、兄・謙太とともにトラックで活躍。箱根駅伝には４年連続出場し１年時は１区区間５位、２年時から３年連続で２区に出走し、４年時に区間２位の走りを見せた。卒業後は2015年北京世界陸上、2016年リオ五輪に出場。15年11月には10000mの日本記録も更新した。2025年３月に引退。

【箱根駅伝成績】

2012年（１年）１区５位・１時間02分35秒

2013年（２年）２区15位・１時間12分39秒

2014年（３年）２区18位・１時間12分25秒

2015年（４年）２区２位・１時間07分43秒