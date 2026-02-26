今日2月26日は、九州から東海は日差しが届き、4月並みの暖かさの所が多いでしょう。最高気温は高知や名古屋などで20度以上となりそうです。関東と東北の太平洋側は雲が多く、すっきりしない天気でしょう。

九州〜東海は日差しが届き 4月並みの暖かさ

今日26日は、九州から東海にかけて日差しが届き、日中は気温がグングン上がるでしょう。最高気温は、福岡や大阪で18度、高知で20度、名古屋で19度と4月並みの暖かさとなりそうです。日中は薄手の上着でも過ごしやすいでしょう。雨上がりで、暖かいため、花粉が飛びやすくなりそうです。外出時はマスクやメガネなどの対策をおすすめします。





九州では夕方以降は雲が広がり、雨の降る所があるでしょう。沖縄も夜はにわか雨の所がありそうです。折りたたみ傘があると安心です。

関東と東北の太平洋側はすっきりしない天気

関東沖の前線や低気圧の影響で、関東から東北の太平洋側は雲が広がり、すっきりしない天気となります。東北の太平洋側はにわか雨の所があるでしょう。最高気温は東京都心で15度、仙台で7度の予想です。沿岸部ほど日差しが少なく、北風がやや強く吹くため、ヒンヤリと感じられるでしょう。外出の際は薄手のコートがあると安心です。



北陸や東北の日本海側、北海道はおおむね晴れるでしょう。