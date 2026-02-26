◇FIBA バスケットボール ワールドカップ2027アジア地区予選 日本-中国(26日、沖縄サントリーアリーナ)

男子日本代表が25日に沖縄で前日練習を行い、初陣を迎える桶谷大ヘッドコーチ(HC)が試合へ意気込みを語りました。

2月初旬に前任のトム・ホーバス氏からチームを引き継いだ桶谷HC。初陣を前に「合宿が始まった頃はナーバスだった」と告白しましたが、「頼もしいメンバーと一緒に練習をして、今は早く試合をやりたいというワクワクでいっぱい」と期待感を口にします。

「オフェンスはワイドに、ディフェンスはコンパクトにやりたい」を意向を明かした桶谷HC。「ハーフコートオフェンスになったときにボールも人も止まらないように。0.5秒の状況判断をどれだけできるか」が重要と話します。

指揮官が代わりコート上に“桶谷色”が反映されることが予想されますが、これに本人は「ディフェンスで1つでも多く自分たちがリズムをつかんだり会場を沸かせられるプレーが出たりしたときに、桶谷のやりたいバスケットができているんじゃないか」と笑みを浮かべました。

そして試合へ「ジャパンを応援したいと思ってもらえるような試合がしたい。勝ちを求めて戦いたい」と意気込みを示しました。

2027年のW杯へ向け、日本代表はここまでアジア地区1次予選Window1で台湾に連勝し、グループBの首位。一方の中国は連敗スタートとなっています。