JO1やINI、ME:Iといった人気グループを輩出した日本最大級のサバイバルオーディション番組、その第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の記者発表会が24日、都内で開催されました。テーマソングのセンターを勝ち取ったYURA（安部結蘭）さん（20）が、誰にも負けない自身の強みを明かしました。

今回は、デビューを目指して集まった練習生82人がお披露目。ステージに整列した練習生たちは、自身の強みや努力していること、3年後の自分に向けた抱負などを語りました。

視聴者投票で1位に選ばれたYURAさんは、“ここだけは誰にも負けない強み”を「根性」と宣言。「誰よりも努力をし続けた結果、PRODUCE 101 JAPAN 新世界テーマソングのセンターを勝ち取ることができたからです」と力強く回答しました。

■練習生の秘密 「第二のサバイバルを感じました」

GOTEN（倉橋吾槙）さん（21）は、“他の練習生のすごいと思ったところ”を聞かれると「体力のすごさ」を挙げました。「テーマソングの撮影があった時、Aクラスの人たちは他の人たちよりもっと早く来て、いっぱいダンス踊って、夜遅くまでやって帰って…っていう感じで。めちゃくちゃ体力があるなって感じて。自分も刺激を受けました」と、ハードな練習風景を振り返りました。

さらに、“練習生の秘密”を尋ねられたK.DAIKI（加藤大樹）さん（21）は、「いろんな方からお菓子や差し入れをいただくんですけど、その時に第二のサバイバルを感じました」と告白。「ひとり1個だったり複数個持っていくのが普通だと思うんですけど、やっぱりみんな練習疲れちゃって甘いものを食べたいってなって、結構持ってっちゃって、食べられない練習生も出てくる」と、切実ながらもほほえましい舞台裏を明かしました。

■世界で通用するための努力「全世界の人々から愛される人になるために」

“世界で通用するために努力していること”を問われたKOSUKE（照井康祐）さん（18）は、「表情管理」と回答。「表情はパフォーマンスにおいて必要不可欠なものなので、全世界の人々から愛される人になるためにも、いろんな表情を作る練習をしています」と語りました。

司会者から「得意な表情は？」と深掘りされ、「曲調によって変わるんですけど、最近は笑顔を頑張っています」と答えると、「一番の笑顔をお願いしてもよろしいでしょうか！」とのリクエストが。満面の笑みでピースサインを決める場面もありました。

また、YOSHIKI（矢田佳暉）さん（21）は「僕は歌が得意なんですけど。言葉の壁があったり、歌詞の意味がよくわからないそんなお客さんたちの心をつかむアーティストに」と決意を表明。「歌う時の表情であったり、歌詞の感情とか、情景っていうのを本当に大切にしながら、丁寧に歌うことを心がけています」と、独自のこだわりを明かしました。

4月からは日本テレビ系情報番組『DayDay.』内で特別版を放送することが決定。デビューメンバーが決まるファイナルは6月6日（土）に日本テレビ系列全国ネットで生放送する予定です。