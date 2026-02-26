寒波襲来への注意喚起がされていた2月第一週末の神奈川県、予想どおりの降雪の中、当地で撮られた一枚の写真が「X」で大きく注目を集めました。



【写真】冬と春がまざりあう瞬間を撮影

「今朝の神奈川県、『冬』と『春』がダブルで本気出しすぎた影響で、奇跡のコラボが生まれてた…」



こんなひと言とともに2月7日の夕方に投稿された写真には、満開の花の上に舞う吹雪が写っています。「冬」と「春」二つの季節が並ぶ光景の美しさがたくさんの人の心を打ちました。



「日本の四季って素晴らしいですよね。 唯一無二の美しさ…。」

「自然が織りなす芸術！！美しすぎる！！」

「すごい綺麗だね 季節感がバグってるわ」

感動の声が届きました。



写真を撮影・投稿したのは「スカーレット@Photo」（@Photo_Scarlet）さん（以下、スカーレットさん）。話題になった投稿に先立ち、同日正午過ぎに「今、神奈川県にいるんだけど…大雪×満開の桜が見れてヤバい。。。天国なのか？？」と、花の上に雪が降る様子を動画でも投稿したスカーレットさんに撮影時のことをお聞きしました。



寒さを忘れて

――こちらは河津桜でしょうか？



河津桜です！撮影場所は「あぐりパーク嵯峨山苑」（神奈川県足柄上郡）で、2026年2月7日の13時頃に撮影しました。



――撮影した瞬間のお気持ちは。



初めて生で見る雪と桜のコラボだったので、寒さを忘れて感動してました。



――撮影に使用した機材と撮影方法を教えていただけますか。



デジタル一眼レフカメラ「Canon EOS 5DMarkIV」でTAMRON（タムロン）のレンズを使用し撮影しました。



――記事執筆時点でポストには「22万件」もの「いいね」がついています。



珍しいコラボを撮れたとは思ってましたが、まさかここまで反響があるとは思わなかったので、素直に沢山の方に見て頂け嬉しいです！



花の中のメジロたち、逆回転動画にも注目

さらに春に向けて「これからは河津桜とか梅とか撮れたらいいなと思ってます」と抱負を語るスカーレットさん。



アカウントのタイムラインには「雪×河津桜の奇跡的なコラボに包まれながら寄り添い合う、2匹の雪花ジローが可愛すぎました」と、花の中の2羽のメジロを写した写真や「神奈川県の｢雪×河津桜｣のコラボをスマホでスロー撮影し、なんとなく逆再生したら超幻想的になってしまった…。 もしや、これが天国なのか？？」というひと言とともに河津桜に降る雪を逆回転させたファンタジックな動画も投稿され、こちらも人気を集めています。



（まいどなニュース特約・山本 明）