「朝起きたばかりなのに疲れている」「会社や学校に行くのが憂鬱」といった体調不良に悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。自律神経の名医・順天堂大学医学部の小林弘幸教授いわく、「自律神経を整えれば、自然に体調はよくなっていく」そうで――。そこで、小林教授の著書『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』から一部引用・再編集し、〈おうちでできる、自律神経を整える健康法〉を当連載にてお届けします。今回のテーマは「スキマ時間に部屋でできる簡単エクササイズ」です。

【イラスト】スキマ時間にトライ！肩甲骨をゆるめるストレッチ

スキマ時間に部屋でできる簡単エクササイズ

仕事や家事の合間に簡単にできて自律神経を整えてくれるエクササイズがあります。

一度力を入れて筋肉のテンションを上げて、それから「ふー」と一気にゆるめるという体操です。

筋肉をあえて一度引き締めると、しっかりとゆるめることもできます。リラックスできて自律神経のバランスも整います。

３分程度でできますので、仕事が一段落したときや少し休憩するとき、ぜひやってみてください。

自律神経を整えるエクササイズを5つ紹介！

・肩甲骨をゆるめるストレッチ

片腕を前に出し、ひじを曲げ、反対側の手でひじを固定し手首を回す。

・股関節をゆるめるストレッチ

いすに深く座り、片足を反対側のひざの上に乗せ足首を回す。



『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』（著：小林弘幸／興陽館）

・腰回しストレッチ

背筋を伸ばして立つ。左手で肋骨の下、右手で腰骨の上を強くつかむ。肛門を締めながら、腰を右回り、左回りに大きく8回まわす。

・足首ゆらしストレッチ

足首をつかんで片足立ちになり、かかとをお尻に引き寄せ、そのままの姿勢で足首を10秒間ブラブラゆらす。

・お腹ひねりストレッチ

いすに腰かけて、右足を上にした体勢で両足を組み、上にした足の方向にお腹をひねる。このとき右手でいすの背をつかみ、左手で足が動かないように押さえる。左側も同様にお腹をひねる。



〈『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』より〉

※本稿は、『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』（興陽館）の一部を再編集したものです。