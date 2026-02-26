1月に91歳を迎えた作家の阿刀田高さんは、妻・慶子さん（2025年5月逝去）が介護施設に入所した2023年から一人暮らしを始め、現在も「“まあまあ”でいいじゃないか」をモットーに軽やかな日々を過ごしています。そこで今回は、阿刀田さんの2025年の著書『90歳、男のひとり暮らし』から一部を抜粋し、お届けします。

【書影】脳と体の衰えを知恵とユーモアで迎え撃つ。直木賞作家の「老年のヒント」。阿刀田高『90歳、男のひとり暮らし』

* * * * * * *

あとは無となれ墓はなし ――墓

老人が近々赴くだろうところ、すなわち墓所について、当人はもちろんのこと家族、親族、友人知人、それぞれにいろいろな考えがあり、さまざまな事情があったりして決断がままならないケースが多いようだ。

私の場合はすこぶる自由、自分一人の思案で対応してよい。私の仕様は“死は無である”が基本なのだ。レビー小体型認知症を患い、もう思案のむつかしい家内がキリスト教徒であることだけは配慮せねばなるまい。

両親の墓は武蔵野の郊外地にあるけれど、そこには事情があって私は入れない。私の子どもたちは「親父の好きでいいだろ」と百パーセント言うだろうし、他にあれこれ横槍をさす人はいないはずだ。

生きているうちから“死んでも私のこと思い出してほしいな”などと敬愛のようなものを求めるのは、だれにもある心理だろうが（死んだらなにも求められないはずだから）これは言わば生きている今にとって都合のいい注文なのであり“死は無である”と信ずる私には適切ではない。それを墓に頼るはずもないのだ。

さいわいなことに作家なので墓とはべつに作品は少しく残り、よくもわるくも“こういう男だったんだ”と私についてのサムシングが漂って、やがてそれも消える。漂っても漂わなくてもそのときの私は無であり、どうでもよろしいのだ。

墓のことはどうでもいい

無であることは嬉しい。なまじ天国だの地獄だのがあると思うと生きているときから苦しい。気になってしまう。残り少ない年月を好きに暮らしてパッとすべてがなくなればなんの苦労も屈託もない。屈託を感じることもないのだ。

かくて墓のことはどうでもいい、となる。私はなんにも感じないのだから関係者が好きなように処理して結構、なのだが、それも社会習慣上困るなら、例えば骨を家内ともども十字架つきの箱にでも入れ、都心の共同墓地あたりに納める、そんな方便がこのごろあるみたい。あれで結構、私は無なのだから結構もへちまもないけれどここに書いてだけおこう。

とにかく2、3坪の土地を入手してりっぱな墓石を置くなど、あれは（やりたい人がいれば私とは無関係だが）やめてほしい、と一応綴っておこう。あんなこと、まずお金がもったいない。

子どもたちだって（多分都心を離れた郊外地だろうから）年に1、2回やって来るくらい。10年もたてば間遠くなり、やがて当人たちも死んでしまう。そのとき自分たちの墓所をどうするか、それは私には考えられないし、私が考えることではあるまい。いつまでもだれもが知らない墓が残っているなんて大変な無駄であり、狭い国にとっては公害のおそれさえある。

子どもたちは「親父は無になった」と、この真理を胸に留めておいてほしい。私はキリスト教徒ではないが、家内と二人、しばらく十字架のついた箱の中に納まっていよう。聖書はよく読んだ一冊であり、ダイジェストも綴って少しく印税をいただいた本であった。

無を信じている

武蔵野を散策して、

――植物葬でもいいな――

と思ったりもした。詳しくは知らないが、私の身体が、骨がどれだけ大地の肥料として役立つかわからないけれど、とにかく自然に還るのは生物として、命を繋いできたものとして頷ける。生きとし生けるもの、みんなこの法則を実践しているのではないか。これがまっとうなあり方ではないのか。だれにも迷惑をかけず独り無になって消え、やがてなにか植物になったりするのだろう。

よくはわからないが、無になった私がわかるはずもないが、やっぱりこれこそ結構毛だらけ猫灰だらけ……不謹慎を楽しく呟きたくなってしまう。

もう一度、繰り返すけれど、私にとって“死は無なのだ”と今は固く信じている。この考えは確かに生きていく叡智として、希望として、謀（たくら）みとして、私以外の人々の心に残っていくだろう、と、これも信じている。もちろん死後を案ずる釈迦牟尼もキリストもマホメットもみんな尊く、偉いけれど、皆様はそれぞれどうぞご随意に。90歳の私は無を選ぶ。無を信じている。

――それでいいのだ――

今のところの結論である。

死んだ人を綴ったフィクション「選抜テスト」

フィクションの戯れとして死んだ人をおもしろおかしく綴ったことがある。例えば「選抜テスト」。不謹慎かな。ヒロインは幼いときからなにか大切なテストに出会うと、決まって失敗してしまう。テストには決定的に弱いのだ。受験はもちろんのこと、結婚もテストのような気配があって、これも大失敗、夫も姑もみんなひどい。さんざんな目にあい、死んでからその悪意をしみじみと知り、

「化けて出てやるわ」

決心をしたけれど神様が、

「化けて出るにはテストが必要です」

選抜テストがあるのだ。これがものすごくむずかしい。

あははは、ブラック・ユーモアですね。この手の怪談は山ほどある。



（写真提供：Photo AC）

しかし恨みを持って死んだ人が、みんな化けてこの世に出るとすれば、この世はお化けだらけになってしまう。だからあの世でもお化け許可テストを設けねばなるまい。そしてこのテストはどんな試験よりもむずかしい。司法試験どころではない。合格者はお岩さんとか、ハムレットの父王とかが、例外的にパスするだけではあるまいか。

死んだ人たちに恨み辛みを口々に言わせたら……

まったくの話、死んだ人たちの、今ではなにも語れない恨み辛みを口々に言わせ、それを聞いたらどうなるか、どれほどの怒りが爆発するか。意見発表会を催したら乱闘国会どころではない。会場騒然荒れ狂い、収拾がつかないだろう。

みんなが叫んでいる。

「俺が死んで大喜びしてんだろう！」

「ひどい施設に入れやがって」

「生命保険が目当てだったな、お前たち」

「死ぬ者はな、本当に辛く、苦しいんだぞ」

「なんだよ、涙なんか流して。早く死ねって思ってたんだろ」

「酔っぱらって人を轢き殺して、それで平気なのかよ」

「一番悪いのはお前だろ。俺に罪をなすりつけやがって」

「お義母さん、よくもみんなで私を虚仮（こけ）にしてくれましたね」

「障害者の苦しみ、本当に知ってるんですか、本当に。あんたが慈善家だなんて」

「お化けになって出てきてやるぞ」

「仏壇なんか、どうでもいいんだ、見栄張りやがって」

いくつもいくつも、どんどん激しく聞こえてくる。まれには「ありがとう。よく看病してくれたわね」と聞こえるけど、これは小さい。

だから私としては、

「どうか皆さん、無になってください」

私は無になるのが嬉しい。この言葉自体が多くの死者からの怒りを呼んでしまうのかもしれないが、私は無です、お許しください。

※本稿は、『90歳、男のひとり暮らし』（新潮社）の一部を再編集したものです。