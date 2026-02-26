京都市の松井孝治市長は２５日、市バスの混雑対策で、市中心部の均一運賃２３０円について、市民以外を最大３５０〜４００円に値上げする案を明らかにした。

市民は２００円に値下げする。２０２７年度中の導入を目指す。実現すれば、オーバーツーリズム（観光公害）対策としては全国初。

実現なら全国初

市議会で答弁した。市内では、観光地と主要駅を結ぶ路線を中心にバス車内の混雑が常態化。市民が乗れなかったり、観光客がバス停で滞留して通行の妨げになったりしている。松井市長は２４年２月の市長選の公約で、市民と観光客ら市民以外の運賃に差をつける「市民優先価格」の導入を掲げていた。

市交通局によると、市民優先価格は市全域で実施を検討する。市中心部以外の、距離で運賃が変わる調整区間でも導入する方針という。市内に路線をもつ民間バス事業者にも導入を検討してもらう。

市民と市民以外を見分ける方法として、マイナンバーをひも付けた交通系ＩＣカードの利用を想定。定期運賃は据え置く方針で、利用頻度の高い市外在住者の負担軽減策も考える。

２６年度中に市議会へ運賃を変更する条例改正案を提案し、可決されれば国に運賃変更を申請する。松井市長は取材に対し、価格差について「持続可能な京都のまちづくりや、市民生活と観光の両立のために理解いただける許容範囲だと思う」と述べた。