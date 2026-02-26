◇卓球 2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)

25日に女子シングルス2回戦が行われ、日本勢は早田ひな選手と伊藤美誠選手が勝利しました。

早田選手(世界ランク10位)は中国の何卓佳選手(同40位)と対戦。1時間超えのフルゲームの末3-2(10-12/18-16/7-11/11-7/13-11)で勝利し、ベスト16進出を決めました。

伊藤選手(同9位)はスペインのシャオ・マリア選手(同73位)と対戦しました。第1&第2ゲームともに逆転で獲得すると、そのまま3-0(12-10/11-9/11-4)でストレート勝利。3回戦へ進出しています。

女子シングルスはこの日で2回戦が終了。日本勢は早田選手と伊藤選手に加え、張本美和選手(同6位)、橋本帆乃香選手(同11位)、大藤沙月選手(同12位)、長粼美柚選手(同16位)の計6選手が16強入りを果たしています。

【女子シングルス2回戦】

▽24日

張本美和 3-0 ゴーダ(エジプト)

橋本帆乃香 3-2 セーチ(ルーマニア)

大藤沙月 3-1 A.ディアス(プエルトリコ)

長粼美柚 3-0 ヤン・シャオシン(モナコ)

▽25日早田ひな 3-2 何卓佳(中国)伊藤美誠 3-0 シャオ・マリア(スペイン)