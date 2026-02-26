◆オープン戦 タイガース４―４ブルージェイズ（２５日、米フロリダ州レイクランド＝パブリックスフィールドアットジョーカーマーチャントスタジアム）

ブルージェイズの岡本和真内野手が２５日（日本時間２６日）、オープン戦初の遠征となる敵地タイガース戦に「５番・三塁」で先発。タ軍本拠コメリカ・パークと同じ中堅４２０フィートの敵地球場で、飛距離４０６フィート（約１２３メートル）打球が中飛となる“メジャーの洗礼”を浴びるも、ＯＰ戦最多の３打席に立ち、ラッキーな二塁打を含む２打数１安打１死球１得点。打率は３割３分３厘となった。守備では４度の守備機会を軽快にこなし、６回の守備で交代した。

完全に捉えた打球速度１００・２マイル（約１６１・３キロ）の当たりが、惜しくも中飛になった。敵地球場は、メジャー３０球団の本拠で中堅が最も深い４２０フィート（１２８メートル）のコメリカ・パークと同じ形状となっている。中堅４０６フィートのヤンキースタジアムなどでは、確実にフェンス直撃となる当たりだった。

「いや、まぁ、いい感じで捉えられたと思います」と岡本。結果は中飛も「いい形で打てるものを増やしていきたいと思います」と納得の表情。シュナイダー監督は「多分、他の数ある球場ならホームランだった」と称賛した。

この日は、幸運も不運も味わった。第１打席では、昨年１４勝の右腕メイズのスライダーが右手甲に当たる不運に見舞われた。第２打席ではラッキーボーイぶりを発揮。高く舞い上がった打球が、二塁手の後方へ飛び、バックアップした遊撃手と前進した右翼手との間にポトリと落ちるポテンヒットとなった。岡本は打球判断良く、一気に二塁に到達し、二塁打を記録。３連打で先制のホームを踏むと、２死後、ＷＢＣ米国代表のクレメントの中前２点適時打も生まれて一挙３点。これまでから打順が１つ繰り上がり、初のクリーンアップに入った岡本のラッキー打から、ブ軍打線が波状攻撃に成功した。

守備機会は４度。初回にジョーンズの当たりを華麗な逆シングルで処理。眩しい日差しの中でも確実性をアピールし、「最初の試合よりは、だいぶ慣れてきたのかなと思います」と、手応えを口にした。