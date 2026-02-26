ダウ平均は続伸 エヌビディア決算待ちの中、前日の流れが続く＝米国株概況
NY株式25日（NY時間16:20）（日本時間06:20）
ダウ平均 49482.15（+307.65 +0.63%）
S＆P500 6946.13（+56.06 +0.81%）
ナスダック 23152.08（+288.40 +1.26%）
CME日経平均先物 59745（大証終比：+955 +1.60%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。前日は複数業界に広がっていたＡＩ脅威論への懸念が和らいでいたが、本日もその流れが続いた。「直近のソフトウエア株の売りは無差別的で、やや非合理的な水準に達していた。いくつかの銘柄では一定の上方修正余地がある」と指摘も出ていた。
ＩＴ・ハイテク株も買い戻しが続き、ナスダックは大幅高。本日は引け後のエヌビディア＜NVDA＞の決算に関心が集まっており、その結果待ちの雰囲気もあった。
エヌビディアの決算については、「顧客企業が発表している巨額の設備投資を踏まえれば、決算は良好と見込まれるが、市場がどう反応するかがすべてだ」との指摘も出ている。「ナスダックが現在の出遅れを抑えるにはエヌビディアが必要だ」という。
一方、「エヌビディアの決算は依然として米株式市場の方向性を左右し得るとしつつも、ソフトウエア株の急落やアンソロピックのクロードのような急速に進化するＡＩツールへの注目拡大を受け、エヌビディアの決算の重要性はやや低下している」との見方も出ている。
投資家は、ハイパースケーラーによるＡＩ向け巨額設備投資への疑念や、高バリュエーション見直しを進めている局面にある。その意味ではエヌビディアと同時刻に発表されるセールスフォース＜CRM＞の決算も注目。
このほかイラン情勢も引き続き注目。前日夜の一般教書演説でトランプ大統領は、核兵器開発を巡って緊張関係が続くイランに関して、「外交によってこの問題を解決することを望んでいる」と主張。そのうえで、核開発計画を進めないようイランに警告した。米軍は中東地域で過去２０年間で最大規模の戦力増強を進めている。イランに対する軍事攻撃の可能性が取り沙汰されているが、大統領は演説で自らの考えを明確にはしなかった。
電気自動車（ＥＶ）のルーシッド＜LCID＞が決算を受け下落。１株損益、ＥＢＩＴＤＡの赤字が予想以上だった。同社は、２６年の生産拡大ペースを鈍化させる計画も示した。
地中海料理レストランのカバ＜CAVA＞が決算を受け大幅高。既存店売上高が予想外の増収となったほか、１株利益、売上高とも予想を上回った。値上げの実施や高価格帯メニューを選ぶ顧客の増加が、来店客数の減少を相殺すると見込んでいる。
空飛ぶタクシーのジョビー・アビエーション＜JOBY＞が上昇。ウーバー＜UBER＞の利用者がアプリを通じて、ジョビーの完全電動エアタクシーを直接予約できるようになると取引開始前に発表した。
太陽電池モジュールのファーストソーラー＜FSLR＞が決算を受け大幅安。通期ガイダンスで予想を下回る売上高見通しを示した。
レクリエーション車両を手掛けるキャンピング・ワールド＜CWH＞が決算を受け大幅安。売上高が予想を上回ったものの、粗利益率が予想を下回り、ＥＢＩＴＤＡの赤字は予想以上となった。
スタンガン、ボディカメラなど防犯製品のアクソン＜AXON＞が決算を受け大幅高。１株利益、売上高とも予想を上回った。
ホームセンター２位のロウズ＜LOW＞が決算を受け下落。通期ガイダンスを嫌気しており、既存店売上高、１株利益とも予想を下回る見通しを示した。
ダウ平均 49482.15（+307.65 +0.63%）
S＆P500 6946.13（+56.06 +0.81%）
ナスダック 23152.08（+288.40 +1.26%）
CME日経平均先物 59745（大証終比：+955 +1.60%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。前日は複数業界に広がっていたＡＩ脅威論への懸念が和らいでいたが、本日もその流れが続いた。「直近のソフトウエア株の売りは無差別的で、やや非合理的な水準に達していた。いくつかの銘柄では一定の上方修正余地がある」と指摘も出ていた。
ＩＴ・ハイテク株も買い戻しが続き、ナスダックは大幅高。本日は引け後のエヌビディア＜NVDA＞の決算に関心が集まっており、その結果待ちの雰囲気もあった。
エヌビディアの決算については、「顧客企業が発表している巨額の設備投資を踏まえれば、決算は良好と見込まれるが、市場がどう反応するかがすべてだ」との指摘も出ている。「ナスダックが現在の出遅れを抑えるにはエヌビディアが必要だ」という。
一方、「エヌビディアの決算は依然として米株式市場の方向性を左右し得るとしつつも、ソフトウエア株の急落やアンソロピックのクロードのような急速に進化するＡＩツールへの注目拡大を受け、エヌビディアの決算の重要性はやや低下している」との見方も出ている。
投資家は、ハイパースケーラーによるＡＩ向け巨額設備投資への疑念や、高バリュエーション見直しを進めている局面にある。その意味ではエヌビディアと同時刻に発表されるセールスフォース＜CRM＞の決算も注目。
このほかイラン情勢も引き続き注目。前日夜の一般教書演説でトランプ大統領は、核兵器開発を巡って緊張関係が続くイランに関して、「外交によってこの問題を解決することを望んでいる」と主張。そのうえで、核開発計画を進めないようイランに警告した。米軍は中東地域で過去２０年間で最大規模の戦力増強を進めている。イランに対する軍事攻撃の可能性が取り沙汰されているが、大統領は演説で自らの考えを明確にはしなかった。
電気自動車（ＥＶ）のルーシッド＜LCID＞が決算を受け下落。１株損益、ＥＢＩＴＤＡの赤字が予想以上だった。同社は、２６年の生産拡大ペースを鈍化させる計画も示した。
地中海料理レストランのカバ＜CAVA＞が決算を受け大幅高。既存店売上高が予想外の増収となったほか、１株利益、売上高とも予想を上回った。値上げの実施や高価格帯メニューを選ぶ顧客の増加が、来店客数の減少を相殺すると見込んでいる。
空飛ぶタクシーのジョビー・アビエーション＜JOBY＞が上昇。ウーバー＜UBER＞の利用者がアプリを通じて、ジョビーの完全電動エアタクシーを直接予約できるようになると取引開始前に発表した。
太陽電池モジュールのファーストソーラー＜FSLR＞が決算を受け大幅安。通期ガイダンスで予想を下回る売上高見通しを示した。
レクリエーション車両を手掛けるキャンピング・ワールド＜CWH＞が決算を受け大幅安。売上高が予想を上回ったものの、粗利益率が予想を下回り、ＥＢＩＴＤＡの赤字は予想以上となった。
スタンガン、ボディカメラなど防犯製品のアクソン＜AXON＞が決算を受け大幅高。１株利益、売上高とも予想を上回った。
ホームセンター２位のロウズ＜LOW＞が決算を受け下落。通期ガイダンスを嫌気しており、既存店売上高、１株利益とも予想を下回る見通しを示した。