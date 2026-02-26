米１０年債利回りは上昇 米株の買い戻しがサポート＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは上昇 米株の買い戻しがサポート＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24）

米2年債 3.471（+0.010）

米10年債 4.050（+0.021）

米30年債 4.697（+0.015）

期待インフレ率 2.288（+0.020）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。特段の経済指標の発表もない中、米株が買い戻されていたことも利回りの上昇をサポートした。



本日は５年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（WI）を上回ったこともフォローとなった。



２－１０年債の利回り格差は+５８（前営業日：+５６）。



＊米５年債入札結果

最高落札利回り 3.615％（WI：3.608％）

応札倍率 2.32倍（前回：2.34倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト