米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24）
米2年債　 3.471（+0.010）
米10年債　4.050（+0.021）
米30年債　4.697（+0.015）
期待インフレ率　　2.288（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出

　きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。特段の経済指標の発表もない中、米株が買い戻されていたことも利回りの上昇をサポートした。

　本日は５年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（WI）を上回ったこともフォローとなった。

　２－１０年債の利回り格差は+５８（前営業日：+５６）。

＊米５年債入札結果
最高落札利回り　3.615％（WI：3.608％）
応札倍率　　　　2.32倍（前回：2.34倍）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美