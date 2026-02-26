◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終クール1日目（25日、沖縄・那覇）

田中瑛斗投手が新加入選手を紹介するキャンプ中継の新企画「エイトピア」に登場した松本剛選手。日本ハムからFA移籍で巨人に加入。田中投手とは日本ハム時代にもチームメートでした。

田中投手が松本選手に質問する企画ではありましたが、キャンプMCの阿出川浩之さんから「田中投手はどんな方なんですか？」と松本選手に質問が飛びました。

「わがままで、自己中でしょ、ザ・ピッチャー、マイペースでしょ。ピッチャーの方全員ではないですが、そういう方が多いなと思うので、典型的なピッチャーだと思います」と率直な意見を述べていく松本選手に笑うしかない田中投手。松本選手は「流されない、周りに。ピッチャーの方はすごいと思うことが多い。野手は周り見ますし、1人だけ違うことしないようにとか、なんとなくみんなに合わせることがある。ピッチャーはない」と芯があるからこそ、自分のペースで物事を進められると、“フォロー”しました。

これに対し、田中投手は「剛さんは周りの人たち、周りが見えすぎている。さすが外野手だなって感じです。僕たち(ピッチャー）は見えてないので、それだけです」とポジションとしての特性もあるのではないかと語りました。