バブアー × ポール・スミス第2弾、英国の海から着想を得たコレクションを発売

「ポール・スミス（Paul Smith）」が、「バブアー（Barbour）」とのコラボレーションコレクション第2弾を発売した。バブアー直営店、全国のポール・スミス ショップ、両ブランドの公式オンラインストアで取り扱っている。

第2弾では、「英国の海辺のカルチャー」をテーマにしたメンズとウィメンズのコレクションを提案。メンズはアウターウェア「Sugarlump Bedale Casual Jacket」（8万2500円）、「Casual Parka」（7万9200円）、「Transport Shirt Casual Jacket」（6万4900円）や、Tシャツ「Fishing Jacket T-Shirt」（1万2100円）などを用意し、ウィメンズはアウターウェア「Spey Casual Jacket」（5万9400円）、「Gingham Spey Casual Jacket」（5万5000円）、「Broomhill Showerproof Jacket」（6万2700円）のほか、カーディガン「Whitby Knitted Zip Cardigan」（3万9600円）を揃えている。また、シューズ「Clog」（1万9800円）、「Plimsoll」（2万9700円）、トートバッグ「Tote Bag」（3万3000円）、バケットハット「6 Panel Bucket Hat」（1万2100円）といったアクセサリー類もラインナップしている。

