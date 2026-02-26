高市首相が、衆議院選挙で当選した議員にカタログギフトを配布したことについて、あらためて整理します。

■高市氏の“当選祝い”石破氏と比べると…

石破前首相のときと比べると、去年3月に石破さんは商品券10万円相当を新人議員15人に配り、総額は150万円相当となっています。

金の出どころについては、石破さん個人から贈っています。

今回の高市首相の場合は、カタログギフト約3万円分を衆議院選挙で当選した自民党議員全員315人に配り、総額は950万円相当となっています。

金の出どころは、自身が支部長を務める奈良県の政党支部から贈っています。

これについて高市首相は25日の国会で「政党支部から議員個人への寄付は法令上も問題はない」との認識を示しました。

そして、受け取った側の議員の対応をそれぞれみてみると、石破さんのときは全員が返却していますが、今回はいったん様子見をしているという声も聞かれました。

■カタログギフト…法的には問題ない

──ここからは日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。まず、高市さんがカタログギフトを配ったこと、これは法的には問題ないという理解でいいでしょうか？

はい、問題ありません。政治資金規正法では、政治家を含む個人が、政治家個人に対して政治活動に関する現金などを寄付することを禁じています。

石破さんの場合の商品券は換金しやすい有価証券にあたると指摘されましたが、石破さんは「政治活動ではないから規正法に触れることはない」と主張。

政治資金規正法に詳しい東京大学の谷口将紀教授は、商品券と違って、換金しにくいカタログギフトについては「法令上全く問題ない」として、「石破さんの時はグレーとしたら、高市さんは白だ」と話していました。

■贈りたかった理由、もらった側の対応は？

──高市さんが当選祝いを贈りたかった理由は、何なのでしょうか？

高市首相は「X」で、「当選したことへのねぎらいの気持ちを込めた」としています。

実は今回、石破前首相も「危機管理の観点からは、やらない方が良かった。ただ厳しい選挙を戦った同志にお疲れさまという慰労の気持ちを示したい、これが総理大臣の本心だ」と話していました。

ただ、ねぎらいの気持ちだけでなく、「あれだけ多くの議員に総理大臣に指名されて、うれしくなっちゃったんじゃないの？」という見方も、自民党内からは聞かれました。

──今回、もらった側は、どのように対応しているのでしょうか？

実は、そこはちょっと微妙なようなんです。

ある自民党関係者は、このカタログギフトを使うかどうか、「とりあえず様子を見る。そんなに大きな話にならないと願っているけれど、状況次第で返すかも。一応保管しています」と、困惑していました。

また、ある自民党の閣僚経験者は「こういうの、もうやめたほうがいいよねえ」と指摘。別の閣僚経験者も「余計なことはしなくて良いよと思う」と話していました。

政府関係者からは、「石破さんも高市さんも同じようなことをしても、嫌われ度合い、好かれ度合いで評価が分かれる」と、冷めた声も聞かれました。

◇

日本政治に詳しい中央大学の中北浩爾教授は、「自民党には気遣いを示す『贈り物文化』がある。ただ、時代の流れとともに一般常識との乖離（かいり）が目立ってきた。違法性はなくとも考え直す時期に来ている」と指摘しています。

◇

──今回の話、「法的に問題ないなら構わないんじゃないか」と考える人もいるでしょうし、「総額950万円ともなれば一般感覚とかけ離れている」と考える人もいるでしょう。多くの意見が届いて大変だろうと思いますが、高い期待がかけられているからこそ、高市首相にはそのどちらの声にも耳を傾けていただきたいと思います。

（2月25日放送『news zero』より）