「ここに父がいたら泣いて喜んでいる」42年前の強盗殺人事件で最高裁が再審決定 遺族「速やかに再審無罪を確定させてほしい」
42年前、滋賀・日野町で起きた強盗殺人事件で、無期懲役が確定し服役中に死亡した男性について、最高裁は再審＝裁判のやり直しを認める決定をしました。
今後、再審制度見直しの議論に影響が出る可能性もあります。
阪原弘さんは、1984年に滋賀・日野町で酒店経営の女性を殺害し金庫を奪った罪に問われ、無罪を主張したものの無期懲役が確定し、服役中の2011年に病死しました。
遺族らが改めて再審を請求し、大津地裁と大阪高裁は再審開始を認め、最高裁も2月24日付で、検察側の特別抗告を退け、再審開始を決定をしました。
これにより、今後のやり直しの裁判で無罪となる公算が大きくなりました。
阪原弘さん息子・弘次さん：
もしここに父がいたら、泣いて喜んでいるなというような思いが浮かんできた。速やかに再審裁判を開始していただいて、速やかに再審無罪を確定させてほしい。
この事件では、検察側が2018年に地裁で再審開始が認められた後も不服申し立てを繰り返し、これまで手続きが長期化していました。
