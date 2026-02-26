「ここに父がいたら泣いて喜んでいる」42年前の強盗殺人事件で最高裁が再審決定　遺族「速やかに再審無罪を確定させてほしい」

42年前、滋賀・日野町で起きた強盗殺人事件で、無期懲役が確定し服役中に死亡した男性について、最高裁は再審＝裁判のやり直しを認める決定をしました。

今後、再審制度見直しの議論に影響が出る可能性もあります。

阪原弘さんは、1984年に滋賀・日野町で酒店経営の女性を殺害し金庫を奪った罪に問われ、無罪を主張したものの無期懲役が確定し、服役中の2011年に病死しました。

遺族らが改めて再審を請求し、大津地裁と大阪高裁は再審開始を認め、最高裁も2月24日付で、検察側の特別抗告を退け、再審開始を決定をしました。

これにより、今後のやり直しの裁判で無罪となる公算が大きくなりました。

阪原弘さん息子・弘次さん：

もしここに父がいたら、泣いて喜んでいるなというような思いが浮かんできた。速やかに再審裁判を開始していただいて、速やかに再審無罪を確定させてほしい。

この事件では、検察側が2018年に地裁で再審開始が認められた後も不服申し立てを繰り返し、これまで手続きが長期化していました。

