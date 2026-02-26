新制度前に親子の移動ルールを見直す好機！おやこじてんしゃプロジェクト「青切符理解アップ安全キャンペーン」
2026年4月の自転車「青切符」導入を前に、送迎世代向けの安全啓発キャンペーンが始まっています。
事前調査では、制度を十分に理解できていない保護者が97％にのぼり、日常利用者ほど早めの確認が欠かせない状況です。
子ども乗せ自転車を使う家庭に向けて、メーカー横断でルール理解を後押しする取り組みが進行中です。
おやこじてんしゃプロジェクト「青切符理解アップ安全キャンペーン」
キャンペーン開始日：2026年2月19日キャンペーン期間：2026年2月19日〜2026年3月2日青切符導入日：2026年4月1日アンケート有効回答数：181件制度を理解できていない保護者割合：97.0％モニター当選人数：10名
おやこじてんしゃプロジェクトは、親子が笑顔で自転車とともに生活できることを目指す安全啓発プロジェクトです。
今回の施策は、保育園や幼稚園の送迎で日常的に自転車を使う保護者に、制度変更の要点を短期間で届ける設計です。
自転車本体、チャイルドシート、ヘルメットの各領域を担う3社が連携し、生活動線に近い情報発信を強化しています。
青切符導入前に把握したい違反ポイント
「なんとなく理解」回答：36.3％「聞いたことはある」回答：32.4％「全く分からない」回答：28.4％
送迎のような毎日の移動では、右側通行や一時不停止が無意識に起きやすく、制度開始後は反則対象になる可能性があります。
交差点で起きやすい送迎時のリスク
交差点事故割合：58.2％青切符導入までの残期間：1か月強（2026年2月下旬時点）
朝夕の時間帯は判断が急ぎがちになるため、交差点での停止確認を習慣化することが、子どもの同乗時ほど重要になります。
新生活応援モニターキャンペーンの参加概要
実施期間：2026年2月19日〜2026年3月2日当選人数：10名協賛企業数：3社
指定の交通ルール解説投稿を読み感想をコメントすると、抽選でチャイルドシート付き電動アシスト自転車や親子ヘルメットなどがモニター提供中。
青切符の導入は罰則強化の話題だけでなく、毎日の送迎導線を安全に整える見直しのタイミングです。
親がルールを実践する姿は、将来自転車に乗る子どもの行動基準にもつながる行動習慣です☆
【新制度前に親子の移動ルールを見直す好機！
おやこじてんしゃプロジェクト「青切符理解アップ安全キャンペーン」】の紹介でした。
よくある質問
Q. 自転車の青切符制度はいつから始まりますか？
2026年4月1日から導入予定です。
Q. 保護者の制度理解はどの程度でしたか？
有効回答181件の調査で、理解できていない層が97.0％でした。
Q. キャンペーンはいつまで参加できますか？
2026年2月19日から3月2日まで実施されています。
