大阪オートメッセ2026で、特定小型モビリティの実車体験を中心にした展示が行われました。

ELEMOsはJEMPAブースの合同出展に参加し、来場者が乗って理解する導線を強化しました。

次回はCareTEX東京で、介護現場の移動負担を減らす提案を展開します。

ELEMOs「大阪オートメッセ2026出展報告」

大阪オートメッセ会期：2026年2月13日（金）〜2月15日（日）会場：インテックス大阪来場者数：213,403人（3日間合計）試乗体験者数：約700名（3日間）次回出展会期：2026年2月25日（水）〜2月27日（金）

ELEMOsは、免許不要で扱える特定小型EV四輪や自動追尾型モビリティを展開するメーカーです。

今回の展示は、一般社団法人日本電動モビリティ推進協会（JEMPA）ブース内で5社合同の体験型企画として実施されました。

会場では安全導線を切った試乗レーンを設け、来場者が操作感と使い勝手を短時間で確認できる構成になっていました。

大阪オートメッセ2026での体験実績

2月13日来場者数：43,578人2月14日来場者数：82,244人2月15日来場者数：87,581人出展規模：373社・展示車両702台・2,701小間

週末に向けて体験需要が伸びたことで、検討段階の来場者にも特定小型の走行安定性を実感しやすい場になりました。

次回出展「CareTEX東京」の実施概要

会期：2026年2月25日（水）〜2月27日（金）会場：東京ビッグサイト出展展覧会：東京ケアウィーク’26内「CareTEX東京」ELEMOsブース小間番号：25-12

介護や福祉の現場で積み上がる巡回移動や荷物搬送の負担を、マイクロモビリティの導入設計で軽減する提案が予定されています。

展示予定5車種の構成と注目スペック

展示予定車両数：5台エレポーターPRO 想定航続距離：最大100kmハコンドック 稼働時間：1回充電で8時間ハコンドック 追尾速度：約6km前後

展示予定はELEMOs4 REBORN、エレカーゴ、エレカーゴフルロング、エレポーターPRO、ハコンドックの5モデルです。

着座型四輪と追尾型ロボットを同時に見比べることで、日常利用から施設運用までの適用範囲を具体的に把握しやすくなっています。

特定小型モビリティは、歩行だけでは負担が残る距離を補う中間手段として導入検討が進みやすい領域です。

実車体験を伴う展示は、カタログだけでは見えにくい乗降性や取り回しの差を確認できる点が強みです☆

【実車体験で特定小型の魅力が伝わる展示企画！

ELEMOs「特定小型モビリティ出展報告と次回展示最新情報」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 大阪オートメッセ2026での試乗体験者は何人でしたか？

3日間で約700名が試乗体験に参加しました。

Q. CareTEX東京でのELEMOsブースはどこですか？

東京ビッグサイト会場の小間番号25-12です。

Q. 次回展示では何台の車両が見られますか？

ELEMOs4 REBORNを含む計5台の展示が予定されています。

