Nintendo Switch 2向け新作『TOKYO SCRAMBLE』の世界を体験できる脱出アトラクションが、淡路島のニジゲンノモリに登場します。

崩落後の世界を舞台に、物音を抑えながら探索する緊張感を現地で味わえる構成です。

ゲームの物語軸をリアル体験に落とし込んだ企画として、IPファンにもアトラクション好きにも注目の新コンテンツです。

ニジゲンノモリ「TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ -Hide and Escape-」

オープン日：2026年3月7日（土）場所：兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内（兵庫県淡路市楠本2425-2）料金：大人（12歳以上）1,400円（税込）料金：小人（5歳〜11歳）900円（税込）チケット予約開始日：2026年2月25日

ニジゲンノモリは、兵庫県立淡路島公園内でアニメやゲームの世界観体験を展開する体験型パークです。

『TOKYO SCRAMBLE』は、地下世界「Zipang」からの生還を目指す高難易度サバイバルパズルアクションとして展開されているタイトルです。

今回のアトラクションでは、ゲーム同様の大崩落が発生した世界設定の中で、研究棟に取り残された人々を救出しながら脱出を目指します。

営業時間と最終受付

平日営業時間：12:00〜18:00平日最終受付：17:00土日祝営業時間：10:00〜20:00土日祝最終受付：19:00

午後スタートの平日枠と朝から長く使える休日枠で運用が分かれているため、旅行日程や滞在時間に合わせて計画しやすいスケジュールです。

参加条件とチケット運用

大人区分：12歳以上小人区分：5歳〜11歳無料対象：4歳以下小人入場条件：保護者1名以上の同伴必須入場券形式：時間指定制

時間指定制のため待機負担を抑えやすく、家族利用でも次の予定を組みやすい運用になっています。

ゲーム版『TOKYO SCRAMBLE』連動ポイント

対応機種：Nintendo Switch 2専用ジャンル：サバイバルパズルアクションダウンロード版価格：2,980円（税抜）基本プレイ人数：1人おすそわけ通信：最大4人

アトラクション側でも未知の生物「Zino」の存在を軸にした緊張感が再現され、物音を抑えながら進むゲーム性が現地体験に接続されています。

ミッション達成度とゴール時の残り時間でクリアランクが変わるため、同じルートでも挑戦ごとに攻略の組み立てが変わる設計です。

ランクに応じたオリジナルノベルティ要素もあり、1回で終わらせずに再挑戦したくなるつくりが魅力です☆

【崩落都市から生還を目指す没入アトラクション！

ニジゲンノモリ「TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ -Hide and Escape-』はいつオープンしますか？

2026年3月7日（土）にオープンします。

Q. 料金はいくらですか？

大人は1,400円（税込）、小人は900円（税込）です。

Q. 営業時間を教えてください。

平日は12:00〜18:00、土日祝は10:00〜20:00で、最終受付はそれぞれ平日17:00、土日祝19:00です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 崩落都市から生還を目指す没入アトラクション！ニジゲンノモリ「TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ」 appeared first on Dtimes.