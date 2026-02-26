全電気式冷蔵トラック市場を俯瞰できる英文レポートが公開されました。

中型・大型の車格別分析に加え、食品や医薬など用途別の需要構造まで追える構成です。

数値が非開示の項目もありますが、比較軸が整理されているため中長期の検討材料として使いやすい内容です。

マーケットリサーチセンター「全電気式冷蔵トラックの世界市場2026」

発表日：2026年2月25日資料形式：英文PDF予測対象期間：2021年〜2032年シェア分析対象期間：2021年〜2026年

今回のレポートは、温度管理物流の電動化をテーマに、地域別・タイプ別・用途別の変化を一冊で確認できる内容です。

レポートの分析スコープ

地域分析範囲：北米・欧州・アジア太平洋・南米・中東/アフリカ市場指標：消費金額・販売数量・平均販売価格（ASP）

金額だけでなく台数と単価を並行して追えるため、市場拡大が需要増なのか価格変動なのかを切り分けやすい設計です。

国別章が独立している構成なので、グローバル動向とローカル需要を同じフレームで比較できます。

タイプ別・用途別の分解軸

タイプ区分数：2分類（中型／大型）用途区分数：4分類（食品・飲料／医薬・ヘルスケア／ケータリング・イベント／その他）

中型と大型を分けて見ることで、都市内配送と長距離輸送で求められる電動化要件の違いを把握しやすくなります。

用途別の章では温度逸脱リスクが許されにくい医薬領域と、配送頻度が高い食品領域の需要差を見比べる視点が取りやすい構成です。

競争環境と導入判断のチェック項目

主要企業分析対象：13社競争分析項目：売上・販売数量・ASP・粗利益率・市場シェア

企業比較では価格帯と収益性を同時に確認できるため、製品ポジションの違いを定量で捉えやすくなっています。

市場ダイナミクスの章では成長要因と抑制要因に加え、ポーターの5フォースで参入障壁や競争の強さまで整理されています。

冷蔵物流の電動化は、車両性能だけでなく充電計画と運行設計まで含めて評価する時代に入っています。

セグメントと地域の切り口が揃ったこのレポートは、投資判断の前段で論点を漏れなく洗い出したい場面に相性の良い一冊です☆

【脱炭素物流の潮流を読み解く最新分析！

マーケットリサーチセンター「全電気式冷蔵トラックの世界市場2026」】の紹介でした。

よくある質問

Q. このレポートの予測対象期間はいつからいつまでですか？

予測対象期間は2021年から2032年までです。

Q. タイプ別ではどの区分が収録されていますか？

タイプ別は中型冷蔵トラックと大型冷蔵トラックの2分類です。

Q. 用途別ではどの分野が分析されていますか？

食品・飲料、医薬・ヘルスケア、ケータリング・イベント、その他の4分野が分析対象です。

