ドジャース・佐々木朗希投手（24）が25日（日本時間26日）のダイヤモンドバックス戦でオープン戦に初登板。初回に2者連続で適時二塁打を打たれるなど3安打1四球3失点、続く2回1死から四球を与えたところで球数は36球となり、降板となった。

初回、先頭のペルドモにいきなり右前打を許すと、次打者に四球で無死一、二塁。3番・スミスは中飛に抑えたが、4番・アレナドには左前へ適時二塁打、5番・バルガスには右翼線への2点適時適時二塁打を許して3失点。後続は2者連続三振で切り抜けたものの、初回だけで27球を要した。

2回は先頭のジョーンズを空振り三振に仕留めたが、次打者にボール先行から四球。ここでマウンドを降りた。この日の最速は158キロだった。

試合前、デーブ・ロバーツ監督は「今日は2イニング投げる予定」とし、2年目右腕に期待の言葉を続けていた。1年目の昨季は右肩痛で長期離脱。ポストシーズンでは救援起用となり、ワールドシリーズ連覇に貢献した。さらなる進化が期待される今季。佐々木は課題を一つずつクリアしながら、開幕に向けて調整を続けていく。