◇プロ野球・巨人春季キャンプ 最終クール1日目(25日、沖縄・那覇)

巨人のドラフト4位ルーキー皆川岳飛選手が阿部慎之助監督から直々に打撃指導を受け、感想を語りました。

この日の練習後、キツかったと感想を話した皆川選手。「ティー打撃の途中に阿部監督が来てくださって、一言『そんな緩いティー1500球打っても変わらないから俺が投げてやる』と言ってくださってそこから始まりました」と直接指導の経緯を明かしました。

阿部監督の名物になりつつある練習に「いつ回ってくるかドキドキしてましたけど、最終クールの初日でよかったです」とコメントしました。

中央大学の先輩でもある阿部監督の存在については、「野球を始めた時からテレビで見ていた憧れの存在でしたし、それが中央大学に入ったときに先輩って言うのを改めて実感して。ジャイアンツさんから指名していただいたときに大学の名に恥じないという気持ちで入ったので、大学の先輩である阿部監督の下で野球ができる喜びと自覚と責任を持ちながら頑張りました」と語りました。

阿部監督の指導に対しては、「まだまだ未熟な体ですし、結果もまだ伴ってない状況でレギュラー争いという段階なんですけど、必死に食らいつくという気持ちでこのキャンプ入ってきたので、何とか食らいつこうという気持ちで頑張りました」と振り返りました。

今後に向けては「試合もありますし、まだレギュラーが決まっていない状況なので、そこに何とか食らいつこうという気持ちで頑張りたい。大学から即戦力で入ってきた身なので、新人らしくアピールしていきたいなと思います」と意気込みました。