【広く天気回復】

きのう（水）は久々のまとまった雨が降り、太平洋側で雨量が100ミリを超えたところがありました。きょう（木）は一転して、天気の回復するところが多くなりそうです。広く日差しが届くでしょう。雨上がりで花粉の飛散が増えそうですので、しっかりと対策をしてください。

【関東と東北太平洋側は雲が優勢】

一方で、関東や東北太平洋側は沿岸を中心に雲が優勢の空が続きそうです。これは、海からの湿った空気が流れ込みやすい気圧配置が続くためです。局地的に、にわか雨もありそうです。また、沿岸を中心に風も強まりそうですのでお気をつけください。

きょうは山陰も雲が多めでしょう。九州南部は夜遅い時間は、一部で天気が崩れそうです。

【春本番の陽気】

きょう26日（木）の各地の予想最高気温は、

札幌： 4℃ 釧路： 2℃

青森： 7℃ 盛岡：10℃

仙台： 7℃ 新潟：14℃

長野：16℃ 金沢：14℃

名古屋：19℃ 東京：13℃

大阪：17℃ 岡山：17℃

広島：17℃ 松江：12℃

高知：20℃ 福岡：18℃

鹿児島：23℃ 那覇：23℃

春本番の陽気になるところが多く、日差しがあたたかいでしょう。しかし、北風が吹き、雲優勢の関東と東北太平洋側はあまり気温が上がりません。こちらは冬の装いでお過ごしください。