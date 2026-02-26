「広島春季キャンプ」（２５日、沖縄）

広島が２５日、春季キャンプを打ち上げた。１日からは宮崎県日南市で１次キャンプ、１４日からは沖縄県沖縄市に拠点を移し、野球漬けの日々を送った。ドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝は対外試合デビューから６試合連続安打をマークするなど、存在感を発揮。同２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大、同３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝らとともにルーキーの力で、チームに活気をもたらしていくことを誓った。

キャンプ最終日はあいにくの雨。そんな空模様を忘れるようなワクワク感を、この男は抱かせてくれる。平川は自身初のキャンプを堂々と完走。「８０点ぐらいですかね」と笑顔で自己採点し、「まずはけがなく１カ月を終えることができて、ほっとしています」と充実感を漂わせた。

「存在感を出す」というテーマを掲げ、キャンプイン。そこから約１カ月間、その言葉をグラウンドで体現し続けた。打撃練習では左右両打席から鋭い打球を連発。守備でも自慢の強肩を披露し、観客をどよめかせる場面もあった。日南での１次キャンプでは疲労を考慮され、紅白戦に指名打者で出場することはあったが、別メニューでの調整は一度もなし。「野球だけじゃなく、コンディショニングの面でも成長できた」と、プロ仕様ボディーへと仕上がりつつある。

沖縄へ拠点を移してからも“平川劇場”は続いた。対外試合デビューとなった１５日・巨人戦（那覇）から６試合連続安打を継続中。そのうち５試合で複数安打をマークし、計２８打数１３安打、打率・４６４、１本塁打、３打点と大暴れ。「積極的に初球から自分のスイングができた」と初対戦の投手に対しても臆することなくバットを振り抜き、ドラ１の称号がだてではないことを証明した。

平川の背中を追うように同期も牙をむいた。ドラフト３位・勝田はオープン戦の打率４割超えで平川と“レンナル”コンビを結成し、打線をけん引。同２位・斉藤汰、同４位・赤木も奮闘を見せ、２７日からは育成２位・岸本の１軍昇格も決まった。「（ドラフト同期の）９人全員が１軍に登録されて試合に出ればチームは強くなる。自分たちの世代が頑張りたい」と平川。ドラ１として「引っ張るじゃないですけど、自分らしさを出していきたい」と、黄金世代の先頭に立つ覚悟を示した。

開幕まで残り約１カ月。激しいレギュラー争いが続いていく中でも、平川に気負いはない。「一喜一憂せずにみんなやっていると思うので、シーズンが始まってもルーキーらしく、楽しく野球をやりたいなと思います」。新風を吹き込む若き力。“新鮮力”が逆襲を狙うチームの起爆剤となる。