2月25日、佐賀競馬場で行われた5R・たんぽぽ賞（3歳九州産・ダ1400m）は、青海大樹騎乗の5番人気、アッシュアール（牡3・佐賀・池田忠好）が勝利した。1/2馬身差の2着にリリーベネット（牝3・佐賀・手島勝利）、3着にラムールデュヴォン（牡3・美浦・堀内岳志）が入った。勝ちタイムは1:30.9（不良）。

1番人気で飛田愛斗騎乗、カラクニダケ（牡3・栗東・谷潔）は5着、2番人気で丹内祐次騎乗、アクティングエリア（牝3・美浦・天間昭一）は9着敗退。上位人気馬が揃って敗れ、3連単は206万2590円の波乱となっている。

1着 アッシュアール

青海大樹騎手

「行き脚なかったのであれでしたけど、勝てて嬉しいです。レース間隔は空いちゃったんですけど、追い切りも2本動かして、今日もいつも通り悪くない感じだったので良かったです。本当はもうちょっと前につけたかったのですが、意外と後ろからになっちゃいました。でもその分、折り合いもついて最後いい脚を使ってくれました。3、4コーナーを回ったあたりで徐々に前にくっついてきて、直線に入った時に捕らえそうな感じだったので良かったです。本当に初重賞なのでとても嬉しいです。重賞を取るまでちょっと時間がかかっちゃったんですけど、こうやって初重賞を取らせていただいて、本当に感謝の気持ちと嬉しい気持ちでいっぱいです。この馬とずっとコンビを組んできて、3勝目を挙げさせてもらって、九州産ということでこの地で勝てたので良かったです。使うたびに本当にどんどん競馬も上手になって力もつけてくるので、今後楽しみな一頭ではあります。本日もご来場いただきありがとうございます。これからまだまだ活躍できるジョッキーになりたいと思います。これからも応援よろしくお願いします」

アッシュアール 14戦3勝

（牡3・佐賀・池田忠好）

父：コパノチャーリー

母：ウチデノコヅチ

母父：ディープスカイ

馬主：太田雅貴

生産者：本田土寿

【全着順】

2着 リリーベネット

3着 ラムールデュヴォン

4着 ニシカラキタユウマ

5着 カラクニダケ

6着 カシノハンゾウ

7着 カシノユメミヅキ

8着 エイシンディアマン

9着 アクティングエリア

10着 エルステッド

11着 ウサギチャン

競走除外 ピックアップラック