工夫ひとつでここまで変わる！　見学者が仰天し「やんちゃな生徒」も熱中する国語授業「進め方の秘訣」

小・中学生のとき、学校の授業で「暗唱」をやったことのある人は多いだろう。一見「丸暗記すれば終わり」の活動だが、プロ教師はそんな粗い授業はしない。セミナーや講演を通じて、国内外でこれまで1万人を超える教師に「教え方」を伝え続けてきた長谷川氏は、どのように教えていたのか。最新の著書『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！ 疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』下巻の刊行を記念して特別記事をお送りする。

教育困難校で「暗唱」を指導する

まだ若かった頃の実践だが、多くの教科で授業が崩壊状態にあったある学校では、暗唱のパーツを設けていたことがある。

チャイムと同時に漢字スキルを解かせ、その後暗唱で体を温めて、分析批評や説明文指導に突入する、というのを型のひとつにしていたのである。

中学生も暗唱は好きだ。なぜなら、

「暗誦には体を心地よく揺さぶる韻律やリズムがあるからである」

（齋藤孝『身体感覚を取り戻す』）。

最初は「苦手だ」「嫌いだ」という印象を持っていた生徒も、「読めた」「覚えられた」という成功体験の連続で、好きになっていった。

練習段階から、リズムで教室中を巻き込める。

いわゆる「手のかかる子」も、そのうち何度も何度もテストを受けに来るようになる。合格すると跳び上がって喜んだ。

周囲が3つ、4つと暗唱していく中、ようやくひとつの作品を暗唱し終えた生徒に、教室中から拍手が沸き起こる。そういう場面に何度も遭遇した。

暗唱指導には、そんなドラマを起こす力もある。

本当に大変なのは、最初の一つ二つを暗唱させることである。

なぜならその段階の子どもたちは暗唱する能力を身につけていないからだ。

「暗唱の方法」を学ぶのが最も大変なのである。

この段階を「乗り越えさせて」やる方法はある。

五七調、七五調などリズムの整った詩は、暗唱が苦手な生徒にとっても負担が小さい。を「古文」であっても大丈夫だ。むしろ古文の方が覚え易い、という生徒も少なくない。

適した教材はたとえば、「平家物語」である。

■■■■■

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。

娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。

おごれる人も久しからず、

ただ春の夜の夢のごとし。

たけき者も遂にはほろびぬ、

偏に風の前の塵に同じ。

■■■■■

私はこれを「向山型」で指導した。次のようなシステムである。（註1）

1）詩を追い読みさせる（声をそろえてしっかりと。三連中で一連のみ）。

2）タイトル・作者・最初の二行を覚えたら座らせる。

3）最初の四行を覚えたら座らせる。

4）一連覚えたら座らせる。

5）テスト（先生の前で言えたら合格）。

6）合格した子をミニ先生にする。

『中学生のための暗唱詩文集』を使い、「平家物語」用にアレンジして授業すると次のようになる。

註1：出典は『向山型国語教え方教室』（明治図書）8号にある伴一孝氏論文中、「向山型国語教え方教室新潟会場」における向山洋一氏の暗唱指導

一斉指導の形でテンポよく

教師「学習日を書きなさい」

作業が遅れるとやる気をなくし突っ伏してしまう男子と視線を合わせる。

最初から全員を参加させるのが大事だ。

教師「追い読み。平家物語」

生徒「平家物語」

教師「祇園精舎の」

生徒「祇園精舎の」

教師「鐘の声」

生徒「鐘の声」……

ゆっくり文節で区切り、最後まで読ませる。

次に、「一行ずつ」「一文ずつ」一度に読む量を長くしていく。

教師「平家物語」

生徒「平家物語」

教師「祇園精舎の鐘の声」

教師「祇園精舎の鐘の声」……

生徒の読みにかぶせてスピードも速めていく。

子どもの状態を見取って、テンポを上げ下げする。すると心地良い緊張感が続く。

教師「半分からこっちが最初、こっちが後。点丸交替」

教室を半分に分け、声をそろえて読ませる。

教師「前半二十点。後半五十点」

評定することで読みが変わる。

教師「チェンジ。さんはい」

子どもの集中が高まる。

声が大きくなる。

そろっていく。

笑顔で褒めて次の指示をだし、できたら褒めて、

「男子が最初、女子が後」

次の指示を出し、読めたら「チェンジ」。さらに、

「全員で一回」

ここまでやって、個別に読ませる。

「二回読んだら座ります」

題名の下には、読んだ回数をチェックする欄がある。

「丸を十個全て塗りなさい」

チェック欄の○をまとめて塗らせる。そして、

「タイトルと一行目を覚えたら座りなさい」

空白の時間は生まない。腰掛けた生徒にはその先を覚えさせる。

「二行目まで覚えたら座りなさい」

畳みかけるように早く、しかしあくまで明るく、励ましながら進める。

いったん座った生徒も、すぐ立ち上がって暗唱を再開する。さらに、

「後半の四行だけ、覚えたら座りなさい」

テストを受けさせるのは、ここまでやってからである。

だから合格者を褒めると例外なく喜ぶ。不合格でも盛り上がる。

最初は一斉指導の形でテンポよくやってやるほうが、生徒は喜ぶのである。

楽しいからだ。

授業が楽しいから、家で練習する子も自然に増えていく。『暗唱詩文集』は下敷などで下から隠し、自分で覚えていくシステムを内蔵した教材だから自主練も容易である。

幾つもの荒れた学級でも、生徒が熱中した。喜んだ。

ただ「覚えなさい」と指示して宿題にするだけでは、このようなことは絶対に起きない。

「本当に大変」と言えるくらい、教師が指導を工夫する。だからこそ、のドラマである。

「すべきことが明確なので、どの子も取り組んでいる」

暗唱だけを取り上げたが、各パーツを明確に決め、くり返して習慣化していく。ここが肝である。

指示や説明がなしでも授業をすすめられるので、雰囲気がもったりしない。

リズムやテンポが崩れない。

2014年のある日、私の学級を参観した仲間の教師は、後で私に詳細な参観記を送ってくれた。そのなかから授業に関する部分を引用する。

当日の授業は、古語を扱った授業だった。

■■■■■

この日の流れ。

（1）漢字スキル（約5分）

（2）辞書引き（約2分）

（3）古語の確認（約17分）

（4）読解スキル（約25分）

（1）漢字スキルのパーツ

年間を通じて行っているからだろう。最初の指示だけで、生徒は取り組んでいた。

チャイムが鳴る前に、生徒は漢字スキルを出して待っていた。

筆記用具は鉛筆。国語の時間だけは鉛筆を使わせているそうだ。みんな使っていた。鉛筆を使う趣意脱明がしっかりなされている証拠。

（2）辞書引きのパーツ

調べた言葉は三つ。「要領」「復旧」「勤勉」。

短い時間だったが、実にテンポよく流れた。何をすればよいか、生徒全員がわかっているので、授業の流れが途切れない。

指示は必要最小限。それでも生徒は動く。三学期だから一学期に比べ指示は短くなっているのだと思う。

（3）古語の確認

このパーツの前半は、4つの古語の意味を今の動詞で一字で表す学習だった。

ノートに写させ、答えを書けた人から持ってこさせていた。

後半は、三つの古語の意味を考えるというパーツだった。

こちらも、ノートに写させ、答えを書けた人から持ってこさせていた。どちらも授業の組み立ては同じ。

1 古語をノートに写させる。

2 共通する動詞（後半の場合は、意味）をノートに書かせる。

3 書いた人からノートを持ってこさせ、個別評定をする。

すべきことが明確なので、どの子も取り組んでいる。

個別評定の部分で、長谷川先生が考える手がかりになる言葉を発するときがある。考えつかない生徒は長谷川先生の話に注目していた。

今までの授業でも個別評定の場面では、同じようにされているから、あえて言わずとも、教師の言葉に注目するようになるのだろう。

体力勝負で何度も何度も書いて持っていく生徒もいれば、先生の言葉をヒントにじっくり考えて持っていく生徒もいた。

■■■■■

4つの古語とは、「はかなくなる」「いたづらになる」「むなしくなる」「あさましくなる」だ。意味は同じであり、一語の動詞で表せる。その動詞を「書いて持ってきなさい」と指示したのである。

当時は3年生に国語を教えていた。高校入試に対応するには教科書の古文だけでは圧倒的に不足である。ゆえに授業で補強していたのだが、習慣化すればこのように別のパーツを組み込むことも容易だ。

そして、もうひとつ肝がある。それは声を出させることだ。

暗唱に限らず、辞書引き、読解などあらゆる場面で話す活動を挟んでいく。そうやって生徒たちの心身をあたため、発言に慣れさせてから発表につなげるのである。

