人は変われる。たとえ「愛着障害」を抱えていても…急逝した第一人者・米澤好史が遺した「最後の言葉」

「愛着障害をかかえる人が急速に増えている」誰よりも先にそう指摘したのは、和歌山大学教授の米澤好史氏（故人）である。惜しくも2026年1月に急逝された。その米澤氏が間際まで手を入れ続け、理論と実践のすべてを盛り込んだ最後の単著『愛着障害スペクトラム』が2月27日、いよいよ刊行される。第一人者「最後のメッセージ」ともいえる同書から、とくに編集者の胸を打った一節を抜粋、先行してお届けしたい。

誰もが「関係性」を欲している

逆説的に聞こえるかもしれませんが、愛着障害かもしれないこどもを支援するとき最も大切なのは、「愛着障害」という概念を一度捨てることかもしれません。この言葉には多くの偏見、誤解が付随していてそれが支援の妨げになるからです。

〈障害だから医師に任せるべきだ〉という考え方も、支援を妨げます。愛着の問題は、ごく軽いものから重度のものまで、さまざまな段階が連続的に広がるスペクトラムをなしています。そのうち医師が診断する狭義の「愛着障害」は、ごくわずかな部分を占めているにすぎません。

愛着とは絆であり、関係性です。病気や障害の有無にかかわらず、関係性はすべての人が必要としており、同時にどんな人でも与えられるものです。人との関係を取り結ぶときに、特別な資格は必要ありません。

ですからもし、日頃の言動やそこから垣間見えるこころの動きから、〈関係性の問題を抱えていそう〉と推察できる子がいたら、もう支援に入って構いません。愛着障害かどうか、専門家の判断や医師の診断を待つことはないのです。

人を成長させるのは、誰と・どうかかわったかという経験、すなわち「関係性の経験」です。人は人との関係性によって、良くも悪くも変化できるのです。

発達障害や知的な遅れなどを抱えるこどもも、私たちと同じ人間である以上、そこは変わりません。

あなたの目の前にいる「その子」の成長を後押しできる最も強力なサポーターは、そのこどもと関係性を築いてきた「あなた」です。今日初めて、そのこどもと会った専門家や医師ではありません。

ですから「かかわる」ことを恐れたり、躊躇（ちゅうちょ）しないでいただきたいのです。

支援者には「フィードバック」が必要だ

〈かかわる、といっても、どこから手をつけていいかわからない〉と思った方は、とにかくキーパーソンを決めるところから始めてください。それが最初の、最も重要な一手です。そのあと〈これならできそうだ〉と思える支援を選んで行うところから、徐々に手を広げていけばいいのです。

周囲の人は、キーパーソンだけが孤軍奮闘することのないよう、ぜひ支えてください。どう支えていいかわからないときは、

「最近こどもに、こんなよい変化が起きてるよね」

「ここがうまくいってると思うよ」

というフィードバックをしましょう。

大人は無意識に高すぎる目標を掲げていることがあります。

こどもにポジティブな変化が起こっていても、〈そのくらい当たり前〉〈この程度では変化とは言えない〉と切り捨てて、〈支援に効果がなかった〉と思い込んでしまうことがあるのです。

キーパーソンのように“最前線”にいる人ほど、そうなりやすい傾向があります。そのときに最も基本的な「キーパーソンへの支援」になるのは前向きなフィードバックであり、そこからチームによる支援体制をつくっていくこともできるでしょう。

人はいかようにも変われる

上手に支援が行われたとしても、変化があらわれるまでの期間には、こどもによって差があります。私も登壇したある講演のなかでは、ベテランの先生が10日ほどでよい変化が見られたと報告していました。

問題が軽微な場合はそういうこともありますが、いい結果が得られるまでに、数ヵ月かかることもめずらしくありません。

ただ、生まれながらの特性（だから治らない）と専門家が判断した課題のなかにも、本書で紹介した支援により、ポジティブな変化を得られたケースがたくさんありました。

かかわり方により、人はいかようにも変わることができるのです。それだけは忘れないでいただきたいと思います。

本書が読者のあなたを勇気づけ、支援に一歩踏み出すきっかけになれば幸いです。

