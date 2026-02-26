香港2日間モデルコース 摩天楼と自然を巡る上質な大人の香港旅行
高層ビルが立ち並ぶ洗練された都会と、静かに息づく歴史や自然が共存する街・香港。コンパクトな都市でありながら景色の変化に富み、短い滞在でもその奥行きを十分に味わうことができます。1日目はビクトリア・ピークやスターフェリーで摩天楼と海の絶景を堪能し、2日目は九龍城公園やゴンピン360で歴史と大自然に触れる旅へ。移動時間さえも楽しみながら巡る、上質で満足度の高い2日間モデルコースを紹介します。
1日目｜絶景と街歩きで香港の魅力を体感
ビクトリア・ピーク｜香港を一望する場所
ピークトラムの基本情報
出発：中環（Garden Road）
所要：約8～10分
混雑回避：朝早め、または夜遅めがおすすめ
中環散策｜摩天楼の足元を歩く
ピークトラムで下山したあとは、中環（Central）へ。
歴史ある建物とガラス張りの高層ビルが共存するこのエリアは、香港の「今」と「昔」が交差する場所。カフェやギャラリーも多く、何気ない路地も絵になる。
金鐘方面へは、香港名物の2階建てトラムで。高層ビルの谷間をゆっくり走る車窓から、都市の日常を眺める。
スピードを落とすと、不思議と街が近くなる。旅人だったはずの自分が、少しだけこの街の一部になった気がする。
スターフェリー｜海上から望む摩天楼
中環から尖沙咀へは、スターフェリーで。所要わずか5～10分。けれどこの短い時間が、驚くほど印象に残る。
海風に吹かれながら見上げる摩天楼。水面越しに広がるスカイラインは、陸から見る景色とはまったく違う。
波の揺れとともに景色が少しだけ揺らぐ。その瞬間、香港という街が立体的に心に刻まれる。
屋外デッキからの眺めは格別。
スターフェリーの基本情報
運行区間：中環(Central)⇔尖沙咀(Tsim Sha Tsui)
所要時間：約5～10分
特徴：手頃な運賃で乗れる歴史あるフェリー。海上からの摩天楼の眺めが魅力
体験のコツ：屋外デッキからの撮影がおすすめ
アベニュー・オブ・スターズ｜夜景と映画の記憶
尖沙咀に到着したら、海沿いのプロムナードへ。香港島の摩天楼を真正面に望みながら歩く時間。
夕暮れから夜へと移ろう空の色が、街の光をゆっくりと浮かび上がらせる。
ただ立ち止まって眺めているだけでいい。気づけば、時間の感覚が少しだけゆるんでいる。
アベニュー・オブ・スターズ 基本情報
場所：尖沙咀・ビクトリアハーバー沿い
最寄り：MTR尖沙咀駅L6出口／尖東駅J出口 徒歩約3～8分
入場料：無料
開放：24時間（屋外）
見どころ：映画スターの手形、ブルース・リー像、香港島スカイライン
夜20:00～「シンフォニー・オブ・ライツ」鑑賞可
※天候や特別事情により実施されない場合あり。
2日目｜歴史ともう一つの香港へ
九龍城公園｜かつての九龍城砦跡を歩く
2日目は九龍半島から。
かつて無秩序に建物が密集していた九龍城砦。その跡地に整備された公園は、驚くほど静かだ。
池や東屋、回廊をゆっくり歩く。都市の喧騒を知っているからこそ、この静けさが際立つ。
香港には、こんな時間も流れている。
アクセス情報
最寄り駅：MTR宋皇臺(Sung Wong Toi)駅 または 楽富(Lok Fu)駅
徒歩：約5～10分
散策目安：30～60分
東涌へ移動｜空と海へ向かう玄関口
MTRでランタオ島の東涌へ。高層住宅の向こうに広がる海と空。
都会の密度から、少しずつ解放されていく感覚がある。
ゴンピン360｜空中散歩で出会うもう一つの香港
東涌駅に隣接する乗り場から、ゴンピン360へ。ロープウェイが動き出すと、街が足元へと遠ざかっていく。
南シナ海、ランタオ島の山々、広がる空。都会の摩天楼とは対照的な、圧倒的な解放感。
床が透明な「クリスタルキャビン」を選べば、足元まで広がる景色が楽しめる。
山頂に到着すると、ゴンピンビレッジ(Ngong Ping Village)が広がり、さらに進むと天壇大仏(ビッグ・ブッダ)へ。
静かな空気の中で、香港の宗教文化と自然を感じる時間が過ごせる。
風の音だけが聞こえる時間に、心まで整っていくようだ。
アクセス方法
乗車駅：東涌駅(Tung Chung Station)
MTR東涌線でアクセス
香港駅(Hong Kong Station)から約30分前後
九龍駅(Kowloon Station)から約25分前後
駅B出口を出るとロープウェイ乗り場は徒歩約2～5分
※空港からもタクシーで約10分程度。
ロープウェイ情報
路線距離：約5.7km
所要時間：約25分
終点：昂坪駅(Ngong Ping Station)
キャビン種類：
スタンダードキャビン
クリスタルキャビン(床が透明)
旅の前に知っておきたいこと
※クレジットカードのタッチ決済は便利ですが、ブランドによっては改札で利用できない場合があります。VisaまたはMastercard、もしくはオクトパスカードの利用がおすすめです。
※12月の香港は空がやや霞む日もあり、遠景がぼんやりすることがあります。現地の方からは「黄砂の影響では」との声も。澄み渡る日もありますが、天候次第です。
まとめ｜都市と自然が凝縮された街
摩天楼の夜景。
海を渡る時間。
静かな公園と、山の上の風。
コンパクトな街だからこそ、景色が次々と切り替わる。そしてその変化が、旅を濃くする。
気づけばまた、あのスカイラインを見に行きたくなっている。
次の旅先に、香港という選択を。