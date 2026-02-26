日米間の約束がほごにされる恐れはないのか。最悪のシナリオが現実味を帯びかねない由々しき事態だ。

日米で合意した米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の返還を巡り、米国防総省が昨年9月、日本側の「長い滑走路」の選定まで「返還されない」と文書で示していたことが明らかになった。

日本政府はこれまで沖縄県の反対を押し切り、名護市辺野古沖への移設が普天間返還の「唯一の選択肢」として新基地建設を進めてきた。

米側が長い滑走路を要求するのは、普天間飛行場の約2700メートルに対し、新基地はV字形で約1800メートルとかなり短いためである。

米政府監査院（GAO）が2017年の国防総省への勧告で、滑走路短縮による「能力上の欠陥」を解決するよう促していた。今回の文書は、GAOに対する国防総省の公式見解である。

日米両政府は普天間返還の条件の一つとして、緊急時に長い滑走路が必要になった事態に備え、民間施設を使用できる環境に改善することで合意している。

国防総省はこの条件に関連して、長い滑走路の選定を日本側に要求しているとみられる。「日本政府と取り組みを続けている」とし、条件整備に向けて協議中であると示唆した。

米側の見解に対し、木原稔官房長官は記者会見で「辺野古への移設完了後も、普天間飛行場が返還されないという状況は全く想定していない」と述べ、課題はないとの認識を示した。

緊急時の米軍機の受け入れ機能は航空自衛隊の築城基地（福岡県）と新田原基地（宮崎県）に移転する方針を日米間で確認している。民間施設使用も「事態に応じて適切な調整を図ることが可能」と説明し、普天間返還の障害にならないとの立場だ。

一方で米側が求める民間施設使用の環境改善は、緊急事態への対応に関わるため「現時点で具体的な内容を定めることは困難だ」とした。

「選定」を求めている米側と、認識に大きなずれがあるのではないか。

長い滑走路について米側がどこを想定しているのか不明だが、沖縄県内であれば3千メートルの那覇空港がある。

沖縄の基地負担の軽減を目的とした移設で、那覇空港を緊急時の施設に特定すれば本末転倒だ。沖縄側の反発を見越して明確な選定を先送りしているとの疑念さえある。

さらに今月、米シンクタンクに派遣されている海兵隊の中佐が、辺野古の新基地が完成しても普天間飛行場を維持し、日米で共同使用すべきだとする論説を発表した。

巨費を投じて新基地を提供し、普天間も返還されない事態はあり得ない。

日米同盟の強化は国民の理解あってこそだ。政府は速やかに米側との協議内容を明らかにする必要がある。