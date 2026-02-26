国土交通省九州運輸局は、熊本県八代市と鹿児島県薩摩川内市の116・9キロを結ぶ第三セクター・肥薩おれんじ鉄道（八代市）について、新年度から「みなし上下分離方式」を導入する計画を認定した。同鉄道が運行と鉄道施設や車両の保有、維持管理を引き続き担う一方、熊本、鹿児島両県や沿線7市町が修繕費や整備費を全額負担してサポートすることで、計画的な設備更新や経営安定化を図る。

1月27日付で認定された鉄道事業再構築実施計画は、同鉄道と両県、7市町（八代市、水俣市、芦北町、津奈木町、阿久根市、出水市、薩摩川内市）が昨年6月に策定。同12月に申請していた。

計画期間は今年4月から10年間。鉄道施設の維持修繕に180億1千万円、改修・更新に71億6千万円を見込み、総事業費は252億5800万円。認定に伴い国の交付金も活用できるようになる見通し。

事業計画には、キャッシュレス決済の導入拡大や2次交通の接続強化、地域沿線が一体となったイベントの企画なども盛り込んだ。

同鉄道は九州新幹線の部分開通に伴い、JR九州から経営分離された並行在来線区間を引き継いで2004年に開業。沿線の人口減少や高速道整備に伴い利用客が減少し、25年3月期決算まで21年連続で経常赤字が続いている。

計画最終年度の35年度には輸送人員91万4千人、純利益2700万円の黒字化を目指す。改正地域交通法に基づく鉄道事業再構築実施計画の認定は、全国で23件目。（古川剛光）