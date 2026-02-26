¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÁÏÀß80¼þÇ¯¡¡»ÔÌ±¤é4000¿Í¡¡Á¥Çõ½¤Á¶¡¢¥×¥ì¥¹²Ã¹©¤Ë¸«Æþ¤ë¡¡SSK¤¬¹©¾ì¸«³Ø²ñ
¡¡µìÆüËÜ³¤·³¹©¾³¡Ê¤³¤¦¤·¤ç¤¦¡Ë¤Î»ÜÀß¤ò°ú¤·Ñ¤°º´À¤ÊÝ½Å¹©¶È¡ÊSSK¡¢Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¡Ë¤Î¹©¾ì¸«³Ø²ñ¤¬22Æü¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÔÌ±¤é4Àé¿Í¤¬½¤Á¶Ãæ¤ÎÁ¥Çõ¤äÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¸«Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸«³Ø²ñ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ´ü¤ò½ü¤±¤ÐÇ¯1²ó¥Ú¡¼¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï1946Ç¯10·î¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Æ±¼Ò¤Î80¼þÇ¯µÇ°¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï53Ëü8ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ò½Û´Ä¥Ð¥¹¤Ç°ÜÆ°¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤¥É¥Ã¥¯ÄìÉô¤Î¡ÖµôÄì¡Ê¤¤ç¤Æ¤¤¡Ë¡×¤«¤é¡¢½¤Á¶Ãæ¤Î¹ë²ÚµÒÁ¥¡ÖÈôÄ»3¡×¤ò¸«¾å¤²¤¿¤ê¡¢1300ÅÙ¤ËÇ®¤·¤¿¹ÝÅ´¤ò¥¨¥ó¥¸¥óÉôÉÊ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¼´¤Ë¥×¥ì¥¹²Ã¹©¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Òµ¡³£À½Â¤Éô¤Îº´Æ£Î¼°ìÉôÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µðÂç¤ÇÊ£»¨¤Ê¥¯¥é¥ó¥¯¼´¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÆ±¼Ò¤È¿À¸ÍÀ½¹Ý½ê¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¼ûÍ×Áý¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¿Íºà³ÎÊÝ¡¢µ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê½ÅÀî±Ñ²ð¡Ë
