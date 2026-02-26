飲食店や商店が連なる長崎県佐世保市下京町。戸尾市場に近い焼き肉店の「隣」と言えばピンとくる人がいるかもしれない。

4席のカウンターと5、6人が座れるテーブル。レストランや居酒屋を渡り歩いた料理人の高野正幸（まさゆき）さんが昨年5月、50歳を前に初めて手にした自分の店だ。

県立高校の夜間部に通いながら働いた市中心部のレストランで、包丁の使い方など基礎を学んだ。卒業後に4年勤めた大阪の給食会社を辞めて帰郷したのは、きょうだい5人のうち「誰かは親の近くにいた方がいいと思ったから」と言う。

20代半ばからの四半世紀は転々とした。すし店にいたことがあれば、スーパーやホテルで調理をした。天ぷら、スパゲティ、焼き鳥店にも。「ちょっと手伝って」とよく声をかけられたのは、どこでもなじめる性格、何でも作れる腕が重宝されたのかもしれない。

転機となったのは、繁華街で半世紀ほど続いた小料理店「むら」の閉店。高校時代の同級生が店を「居抜き」で引き継ぐことになり、その同級生が経営していた店を居抜きで引き継ぐことにした。年齢と経験を重ねてきた。初期投資を抑えられることもあり、「やってみるのもいいかな」と思えた。

手羽先のピリ辛炒め、山芋のお好み焼き、ホルモン炒め、各種スパゲティ…。数多いメニューの一つ、チキンドリア（800円）は高校時代にレストランの仕事で覚えたものだ。

店名には自身の名前の「幸」を付けたく探したところ、幸運を意味する四つ葉のクローバーと同じ読み方の言葉を見つけた。店をするようになってこれまで以上に、客が来てくれるありがたさを感じている。

食事だけでも、一人飲みでも。「店に入って、食べてもらえるのがありがたい。それが一番うれしい」

日曜店休。営業は午後5時半〜同11時ごろ。（重川英介）