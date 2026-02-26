¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï·³¹Á¥¯¥ë¡¼¥ºàËþ°÷¸æÎéá¡¡º´À¤ÊÝ¹Á¤ò³¤¤«¤éË¾¤à¥Ä¥¢¡¼10Ç¯¡¡º£µ¨±¿¹Ò¡¢3·î¤«¤é¡¡ËÉ±ÒºÇÁ°Àþ¤äÎò»ËÂÎ´¶
¡¡ÊÆ³¤·³¤Î¶¯½±ÍÈÎ¦´Ï¤ä³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¡¢Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¡¢ÃÆÌô¸Ë¡Ä¡£·³»ö¡¦ËÉ±ÒµòÅÀ¤È¤·¤ÆÊâ¤àº´À¤ÊÝ¹Á¤ò³¤¤«¤éË¾¤à¡ÖSASEBO·³¹Á¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ10Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½µËö¤È½ËÆü¸ÂÄê¤Î±¿¹Ò¤Ï¡ÈËþ°÷¸æÎé¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢Í½Ìó¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤¤¤¦¡£ËÉ±ÒºÇÁ°Àþ¤Î°ìÃ¼¤¬³À´Ö¸«¤¨¡¢Îò»Ë¤â³Ø¤Ù¤ë¥¯¥ë¡¼¥º¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤¤¡£11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£µ¨¤Î±¿¹Ò¤Ï3·î¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ê½ÅÀî±Ñ²ð¡Ë
¡¡ºòÇ¯Ëö¡¢Ëþ°÷¤ÎÌó80¿Í¤¬¾è¤ë¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤¬ÏÑÆâ¤ò½ä¤Ã¤¿¡£´ßÊÉ¤Ë·¸Î±Ãæ¤ÎÊÆ³¤·³¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÁ¥¤¬¼¡¡¹¤Ë¸½¤ì¡¢ÀìÂ°¥¬¥¤¥É¤Çº´À¤ÊÝ´Ñ¸÷¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤ÎµÈÀîÂóÏ¯¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡ÍÈÎ¦´Ï¤Ë¤Ï¾åÎ¦ÍÑÁ¥Äú¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¤âÅëºÜ²ÄÇ½¤Ç¿åÎ¦Î¾ÌÌ¤ÎÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¡¢ºÇ¿·¤Î¸î±Ò´Ï¤Ï¥ì¡¼¥À¡¼¤ËÃµÃÎ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦É½ÌÌ¤ÎÆÍµ¯¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¡Ý¡£¤³¤¦¤·¤¿´ÏÁ¥¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤áº´À¤ÊÝ¹Á°ìÂÓ¤ËÃùÂ¢¤µ¤ì¤¿Ç³ÎÁ¤ÏËÄÂç¤Êµ¬ÌÏ¤À¤È¸À¤¤¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¡Ö¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¾ì½ê¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤Ï¸½Âå¤Î·³»ö¡¦ËÉ±Ò¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥ä¥Ä¥Ç¤ÎÍÕ¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤ê¹¾¤ÈÈ¾Åç¤¬Æþ¤êÁÈ¤àÃÏ·Á¤«¤é¡ÖÍÕ¹Á¡Ê¤è¤¦¤³¤¦¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëº´À¤ÊÝ¤Î¹Á¡£Æþ¤ê¹¾¤Î°ì¤Ä¡¢±ºÆ¬ÃÏ¶è¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤ÆÇîÂ¿¹Á¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤°ú¤ÍÈ¤²¼Ô¤¬¾åÎ¦¤·¡¢¸½ºß¤ÏÊ¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÂç·¿¥¯¥ë¡¼¥º¤ÎÉÖÆ¬¡Ê¤Õ¤È¤¦¡Ë¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¾Ò²ð¡£¹Á¤Ë¤Ï³¤³°¤«¤éÀÐÃº¤ä²ÈÃÜÍÑ¤Î»ôÎÁ¤¬Í¢Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£
¡¡¥¯¥ë¡¼¥º¤ÏÃÏ¸µ¤Î»º³Ø´±ÁÈ¿¥¤¬´Ñ¸÷¿¶¶½ºö¤È¤·¤ÆÄó¸À¡£ÃÏ¸µ±¿¹Ò²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤·¡¢º´À¤ÊÝ´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ôÉì¸©¤«¤éË¬¤ì¤¿ÃËÀ¤Ï¡Ö¹Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£Í§¿Í¤é¤È»²²Ã¤·¤¿º´À¤ÊÝ»Ô¤Î½÷À¤Ï³¤¤«¤é¸«¤ë»Ô³¹ÃÏ¤ä»³ÊÂ¤ß¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤Ë¤¤¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2015Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿·³¹Á¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï¡¢É÷¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤3¡Á12·î¤ÎÅÚÆü½ËÆü¤Ë1Æü1ÊØ¡Ê¸áÁ°11»þÈ¾½Ð¹Á¡Ë±¿¹Ò¡£Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å2500±ß¤Ê¤É¡£º´À¤ÊÝ´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤äÅÅÏÃ¤ÇÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¡£Æ±¶¨²ñ¡á0956¡Ê23¡Ë3369¡£
¢£¡ÖÆüËÜ°ä»º¡×Ç§Äê¤¬¤Ï¤º¤ß¤Ë
¡¡·³¹Á¥¯¥ë¡¼¥º¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÍâÇ¯¤Î2016Ç¯4·î¡¢¶áÂå²½¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿º´À¤ÊÝ¹Á¼þÊÕ¤Î´ØÏ¢»ÜÀß·²¤¬Ê¸²½Ä£¤Î¡ÖÆüËÜ°ä»º¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¤ä»ÜÀß·²¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°ä»º¤Ï¡ÖÄÃ¼éÉÜ¡¡²£¿Ü²ì¡¦¸â¡¦º´À¤ÊÝ¡¦ÉñÄá¡ÁÆüËÜ¶áÂå²½¤ÎÌöÆ°¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Þ¤Á¡Á¡×¤È¤ÎÌ¾¾Î¤Ç4ÅÔ»Ô¤¬¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡£³ÆÅÔ»Ô¤Ï½©¤Ë¡ÖÆüËÜ°ä»ºMONTH¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢º´À¤ÊÝ´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¤Ï¡¢Æüº¢¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë»ÜÀß¤ò½ä¤ëÆÃÊÌ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ïº´À¤ÊÝ½Å¹©¶È¤Î»ÜÀßÆâ¤ò¸«³Ø¤·¤¿¡£
¡¡4·î¤ËÇ§Äê10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Æ±¶¨²ñ¤ÏÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
